Süper Lig’de son iki maçında deplasmanlarda Alanyaspor ve Galatasaray’a mağlup olan Göztepe, evinde Gençlerbirliği’ni 1-0 yenerek kötü gidişatını durdurdu.
29’uncu dakika Göztepe atağında Cherni'nin sol taraftan ortasında defanstan seken topla arka direkte buluşan Juan, kafayla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. Gol, Juan'ın elle oynadığı gerekçesiyle iptal edildi.
45+1’inci dakikada Göztepe öne geçti. Miroshi'nin ceza sahası sol çizgisi önünden ortasında altıpas üzerinde topla buluşan Juan'ın kafa vuruşanda meşin yuvarlak, ağlarla buluştu: 1-0.
Maçın 45+1’inci dakikasında Juan’ın golüyle galibiyete uzanan sarı-kırmızılılar 19 puana yükseldi. Teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde ilk maçına çıkan Gençlerbirliği ise 8 puanda kalıp alt sıralardan uzaklaşamadı.