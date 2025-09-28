Süper Lig'de son olarak gecen sezonun 37'nci haftasında evinde şampiyon Galatasaray'a 2-0'lık skorla boyun eğen Göztepe, ardından oynadığı 8 müsabakada da mağlubiyet almadı. Geçen yıl son hafta Kasımpaşa'yı dış sahada 2-1 yenen Göztepe, bu sezona da iyi bir başlangıç yaptı. Avrupa hedefiyle yola çıkan Göz-Göz oynadığı 7 karşılaşmada 3 galibiyet ve 4 beraberlik elde ederek şu ana kadar taraftarına yenilgi üzüntüsü yaşatmadı.

İlk hafta deplasmanda Çaykur Rizespor'u gurbette 3-0 yenerek sezona başlayan Göztepe, 2'nci hafta Fenerbahçe ile sahasında golsüz berabere kaldı, 3'üncü haftada Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Fatih Karagümrük'ü 2-0 yendi. Sarı-kırmızılılar 4'üncü haftada İzmir'de Konyaspor, 5'inci haftada Kayseri'de Kayserispor'la 1-1 berabere kaldı. Geçen hafta ise Gürsel Aksel Stadı'da Beşiktaş'ı 3-0 yenip flaş bir galibiyet alan Göztepe, Eyüpspor'la yenişemedi. Geride kalan 7 maçta 13 puan toplamayı başaran Göztepe haftayı üst sıralarda tamamladı.