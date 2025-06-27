İngiltere Premier Lig ekiplerinden Fulham, Göztepe forması giyen Brezilyalı forvet Romulo’nun transferi için resmi teklif yaptı. Ancak İngiliz kulübünün sunduğu 16 milyon Euro + bonus ve sonraki satıştan pay içeren teklif, İzmir temsilcisi tarafından reddedildi.

GÖZTEPE’NİN BEKLENTİSİ 20 MİLYONUN ÜZERİNDE

Göztepe, 23 yaşındaki golcü oyuncu için 20 milyon Euro’nun üzerinde bir bonservis bedeli talep ediyor. Romulo, geride kalan sezonda 33 resmi maçta 17 gol ve 10 asistlik etkileyici bir performans ortaya koydu. Özellikle Beşiktaş deplasmanında kaydettiği hat-trick, Avrupa kulüplerinin dikkatini çekti.

ROMULO İÇİN ŞU ANA KADAR REDDEDİLER TEKLİFLER

❌ Anderlecht 12 milyon euro

❌ Leipzig 12 milyon euro

❌ Leipzig 15 milyon euro

❌ Leipzig: 16.5 milyon euro

❌ Fulham: 16 milyon euro + bonus + sonraki pay

SADECE FULHAM DEĞİL: AVRUPA’DAN YOĞUN İLGİ

Romulo’ya yalnızca Fulham değil; RB Leipzig, Feyenoord, Fenerbahçe ve Zenit St. Petersburg gibi kulüpler de talip. Bu kulüplerin de Göztepe’ye resmi teklifler sunduğu ve görüşmelerin sürdüğü öğrenildi. Premier Lig’den başka takımlar da Brezilyalı forveti transfer listesine aldı, ancak henüz resmi girişimde bulunmadılar.

GÖZTEPE’YE GELİŞİ, YÜKSELİŞİ GETİRDİ

Romulo, Şubat 2024’te Athletico Paranaense’den Göztepe’ye kiralık olarak katılmış, ardından Ocak 2025’te transferi kalıcı hale getirilmişti. Golcü yıldız sarı-kırmızılı takımda sergilediği performansla yalnızca Süper Lig’de değil, Avrupa kulüplerinin de radarına girmeyi başardı.