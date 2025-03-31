Göztepe 4 müsabakada üstünlüğü ele almasına rağmen yediği gollerle ya mağlup oldu ya da beraberlikle sahadan ayrıldı. İlk olarak İstanbul'da Fenerbahçe'nin rakibi olan Göztepe, 25'inci dakikada Juan'ın attığı golle 1-0 öne geçti. İlk devreyi de bu skorla tamamlayan sarı-kırmızılılar daha sonra art arda goller yedi ve maçı 3-2 kaybetti. Göztepe evinde 2-2 berabere kaldığı Samsunspor maçında da 2-0'lık avantajı yakaladı.

Samsunspor önce 67'nci dakikada farkı 1'e indirdi, 90 3'üncü dakikada da beraberliği yakaladı. Göztepe, Sivasspor deplasmanında da aynı kaderi yaşadı. Maçın 33'üncü dakikasında Japon orta saha Matsuki'nin golüyle 1-0'ı bulan Göztepe ilk yarıyı önde bitirmesine rağmen sahadan 3-1 yenik ayrıldı. Son Trabzon deplasmanında 31'inci dakikada Romulo'nun penaltı golüyle 1-0'lık skoru yakalayan Göztepe, 1 dakika dolmadan topu ağlarında gördü. Öne geçtiği 4 maçta 2 yenilgi ve 2 beraberlik alan Göztepe, Avrupa yolunda da yaralandı.