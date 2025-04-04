İzmir temsilcisi, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 4-2 mağlup ettiği Beşiktaş'ı, geriye düştüğü kupa maçında da yendi. Kupada en son 49 yıl önce 1975-1976 sezonunda yarı final oynayan sarı-kırmızılılar, o günden sonra organizasyonda başarılı bir grafik çizememişti.
49 YIL SONRA İLK DEFA YARI FİNAL
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde deplasmanda Beşiktaş'ı 3-1 mağlup eden Göztepe, 49 yıl aradan sonra yarı finale yükselip Trabzonspor'un rakibi oldu.
Türkiye Kupası'nı daha önce 1968-1969 ve 1969-1970'te kazanan Göztepe, 1966-1967'de ise finale kadar yükselmeyi başarmıştı.
ROMULO'DAN İNANILMAZ PERFORMANS
Çeyrek finalde Tüpraş Stadı'nda Beşiktaş'ın konuğu olan Göztepe, 30. dakikada geriye düştüğü maçta, Brezilyalı forveti Romulo Cardoso'nun 39. dakikada serbest vuruştan, 79. dakikada penaltıdan ve 81. dakikada aşırtma golüyle skoru 3-1'e getirmeyi başardı.
Karşılaşmada 3 gol atan Brezilyalı forvet Romulo Cardoso, resmi maçlardaki gol sayısını 4'ü kupada olmak üzere 15'e çıkardı.
SIRADAKİ RAKİP TRABZONSPOR
Maçı bu skorla tamamlayan Göztepe, yarı finalde Trabzonspor'un rakibi oldu.