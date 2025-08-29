Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Göztepe ile TÜMOSAN Konyaspor, Gürsel Aksel Stadı'nda karşılaştı. Mücadele 1-1’lik eşitlikle sona erdi.

Göztepe'yi öne geçiren golü, 50. dakikada Anthony Dennis kaydetti. Konyaspor'a beraberliği getiren gol ise 85. dakikada Tunahan Taşçı'dan geldi. Bu gol, Göztepe'nin bu sezon yediği ilk gol oldu.

Bu sonuçla birlikte 4 maçta 2 galibiyet 2 beraberlik ile yenilmezlik serisini sürdüren Göztepe, 8 puana yükselerek maç fazlasıyla 3. sıraya yerleşti. Beşiktaş ile oynayacağı maç ertelenen ve 1 maç eksiği bulunan Konyaspor ise 7 puanla 4. sırada konumlandı.