Ziraat Türkiye Kupası'nda 6 yıl sonra adını son 8 takım arasına yazdıran Göztepe, Beşiktaş deplasmanında yarım asırlık hasretini dindirmeye çalışacak. Tek maçlı eleme usulüne göre oynanacak çeyrek finalde kazanan taraf adını kupa yolunda son 4 takım arasına yazdıracak.
Türkiye Kupası'nı daha önce 1969 ve 1970 yıllarında üst üste 2 kez kazanan Göztepe, kupada en son 49 yıl önce 1975-76 sezonunda yarı final oynadı. İzmir ekibi, 1967'de final, 1971'de de yarı finalde mücadele ettiği kupada 1976'dan beri son 4'ü hiç göremedi.