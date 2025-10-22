Faiz indirimleri ve kur hareketleri piyasaları etkilemeye devam ederken, uzmanlar gram altında 2026 sonunda 10 bin TL’yi işaret ediyor; borsa ve döviz için de sınırlı iyimserlik var.

Ekonomik programlar işlemesine rağmen para ve hisse piyasaları beklenen ivmeyi yakalayamadı. Borsa İstanbul kısa süreli yükselişler görse de hâlâ 10 bin 500 civarında seyrediyor; döviz ve altındaki sert primler ise yatırımcının risk algısını canlı tutuyor.

BORSA VE DÖVİZDE YÜKSELİŞ BEKLENTİSİ

Hedef Portföy’ten İlkay Öztürk, faiz indirimlerinin devamı ve belirsizliklerin hafiflemesi durumunda borsada risk iştahının geri gelebileceğini; bankacılık, GYO, çimento ve holding hisselerinin endeksi taşıyabileceğini söyledi. Öztürk dolar için yıl sonu 43,5 TL, 2026 hedefi 49,5 TL olarak açıkladı. Ata Yatırım’dan Cemal Demirtaş ise kademeli faiz indirimleriyle BIST-100’ün yıl sonunda 12–13 bin, 2026 ortasına kadar 15 bin puanı görebileceğini öngörüyor.

ALTINDA REKOR SONRASI DENGELENME VE GRAM HEDEFİ

Öztürk ons altın için 2026 sonu hedefini 6 bin dolar olarak verirken, kendi dolar beklentisiyle birlikte gram altında 2026 sonunda 10 bin TL seviyelerine yaklaşılabileceğini belirtti. Demirtaş ise küresel risklerin azalması hâlinde altına olan talebin durulabileceğini ve onsun 3–4 bin dolar bandına gerileyebileceğini söyleyerek, hızlı yükselişlerin sürdürülebilirliği konusunda uyarıda bulundu.