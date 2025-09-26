Altın fiyatları son günlerde rekor üstüne rekor kırarken haftanın son işlem gününde ise yatay bir seyir sergiliyor. 23 Eylül Salı günü 3 bin 790 dolara yükselerek tüm zamanların rekorunu kıran ons altın, bu sert yükselişlerine mola verdi. Yeni günde sabah seansında 08.26'da 3 bin 746 dolarda bulunuyor.

GRAM ALTINDA SON DURUM

Gram altın, ons altındaki yatay seyir ve dolar/TL kurundaki rekorların etkisiyle kısmi yükselişler yaşıyor. Gram altın yeni günde 08.28'de 5 bin 6 lirada bulunuyor.

KAPALIÇARŞI ALTIN FİYATLARI

Resmi rakamlar ile Kapalıçarşı arasındaki fark devam ediyor. Kapalıçarşı'da gram altın fiyatları 5 bin 191 liradan satılıyor. İşte Kapalıçarşı altın fiyatları...

*BU HABERDE YER ALAN İFADELER YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.