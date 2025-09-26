Altın piyasası uzmanları Türkiye’de altın fiyatının, küresel fiyatlara kıyasla kilogram bazında 3.000 dolar daha pahalı olduğunu belirterek, bu seviyenin daha da büyümesinden endişe duyuyor.

Altın ve para piyasası uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, yurt içi ile uluslararası altın fiyatları arasındaki makasın iki ay önce 100 dolar, bir ay önce ise 700 dolar olduğunu belirterek “Şu anda fark kilogram bazında 2.800-3.000 dolar” dedi.

GRAMDA 120 TL FARK VAR



Altın uzmanı Hasan Hüseyin Deniz de yurt içinde altının daha pahalı olduğunu belirterek “1 gram altındaki fiyat farkı 2.75 dolar. Yani yaklaşık 120 lira fark var” yorumunu yaptı. Fiyat farkının nedenleri olarak hem altın ithalatına getirilen kotayı hem de rekor seviyedeki fiyatlara rağmen düşmeyen talebi gösteren Deniz, “Fiziki altın kıtlığı var, altın ihracatçısı zor durumda, altın kaçakçılığı hortladı” ifadesini kullandı.



