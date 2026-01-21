ABD Başkanı Donald Trump’ın Grönland’a yönelik ısrarının Avrupa ile yeni bir ticaret savaşı riskini gündeme taşıması altın fiyatlarında rekorları meydana getirdi.

Ons altın, güvenli limana olan talebin artması ve doların zayıflamasının etkisiyle, sabah seansında 4 bin 870 dolara yükseldi ve tarihi rekor kırdı. Altının onsu saat 08.06'da 4 bin 859 dolarda yükselişini sürdürüyor.

GRAM ALTIN 7 BİN LİRA YOLUNDA

Ons altında görülen yükselişin etkisiyle gram altında da rekor kırılıyor. Gram altın fiyatları sabah seansında 6 bin 779 liraya yükselerek rekor tazeledi. Saat 08.06'da 6 bin 776 lirada bulunuyor.

Kapalıçarşı'da ise altın fiyatları fırladı. Gram altın 7 bin lira olma yolunda ilerliyor. Gram altın Kapalıçarşı'da 6 bin 901 lirada hareketleniyor. Gram altın dünden beri 157 lira birden kazandırdı.

BANKACILIK DEVİNİN TAHMİNİ ERKEN GERÇEKLEŞTİ

ABD'li bankacılık devi, Morgan Stanley, 2026 için altına yönelik 3 aylık döneme ilişkin beklentisinin 4 bin 800 doları aşacağını belirtmişti. Ancak bankacılık devinin tahmini henüz birinci ayda kırıldı.

GRÖNLAND TANSİYONU YÜKSELİYOR

Capital.com'da kıdemli piyasa analisti Kyle Rodda, altındaki harekete dikkat çekerek, "Bu, Trump'ın hafta sonu Avrupa ülkelerine gümrük vergisi uygulaması ve Grönland'ı ele geçirme girişimlerinde baskıyı artırması nedeniyle ABD'ye duyulan güven kaybından kaynaklanıyor. (Altındaki hareket) küresel jeopolitik gerilimlere ilişkin korkuları yansıtıyor" ifadelerini kullandı.

Salı günü Trump, Grönland'ı kontrol etme hedefinden "geri dönüş olmadığını" söyledi, Kuzey Kutbu adasını güç kullanarak ele geçirme olasılığını dışlamadı ve NATO müttefiklerine sert eleştiriler yöneltti.

AVRUPA'DAN CEVAP GECİKMEDİ

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Davos’ta yaptığı konuşmada, Avrupa’nın zorbalığa boyun eğmeyeceğini ve Trump’ın Grönland tehdidi ile yüksek gümrük vergileri baskısına teslim olmayacağını belirtti.

Dolar ve tahviller satış yedi, altına kaçış

Rodda’ya göre yatırımcılar doları ve özellikle uzun vadeli ABD tahvillerini satarken altına yöneliyor; zira piyasalar şu anda altına, ABD para birimine kıyasla daha fazla güven duyuyor. Dolar, euro ve İsviçre frangı karşısında üç haftanın diplerine yakın seyrederken, Asya borsaları üçüncü gününde de geriledi. Küresel tahvil satışları ise şimdilik yavaşlama sinyali verdi. Zayıf dolar, dolar bazlı metallerin yurt dışı alıcılar için daha ucuz hale gelmesine de katkı sağladı.

*BU HABERDE YER ALAN İFADELER YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.