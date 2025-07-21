ABD'nin ticaret savaşlarına yönelik hamlelerini yakından takip ederken altın fiyatları haftaya yükselişle başladı. Jeopolitik riskler ve makro ekonomik veriler etkisiyle değerli metallerde etkili olmayı devam ediyor.

ONS ALTIN YÖN YUKARI

Yaşanan gelişmelerin etkisiyle haftanın son işle gününü 3 bin 331 dolar ile 3 bin 361 dolar aralığında geçiren dolar/TL kuru günü 3 bin 349 dolardan tamamladı. Yeni günde ise sabah seansında 08.34'de 3 bin 368 dolarda bulunuyor.

GRAM ALTIN REKORA YAKIN

Gram altın, dolar/TL kurundaki yatay seyir ve ons altındaki yukarı yönlü seyrin etkisiyle yönünü yukarı çevirdi. Geçtiğimiz haftanın son işlem gününü 4 bin 306 lira ile 4 bin 363 lira aralığında geçiren gram altın günü 4 bin 347 liradan tamamladı. Yeni günde ise sabah seansında 08.34'te 4 bin 372 lirada bulunuyor.

KAPALI Ç AR Ş I ALTIN F İ YATLARI

Resmi altın fiyatları ile Kapalıçarşı altın fiyatları arasındaki fark devam ediyor. Resmi rakamlarda gram altın 4 bin 372 liradan satılırken Kapalıçarşı'da 4 bin 392 liradan satılıyor. Aradaki fark 20 lira. İşte Kapalıçarşı altın fiyatları...

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