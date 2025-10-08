Küresel ekonomik ve jeopolitik belirsizliklerin artmasıyla yatırımcılar yeniden güvenli liman altına yöneldi. ABD ekonomisine ilişkin endişeler ve hükümetin kapanma olasılığından dolayı yaşananlar atına destek verdi.

Altın, küresel ticaret belirsizlikleri, ABD Merkez Bankası’nın bağımsızlığı ve ülkenin mali istikrarına dair kaygılar arasında bu yıl yüzde 50’den fazla değerlendi.

Artan jeopolitik riskler de bu yıl güvenli liman varlıklarına olan talebi artırdı. Merkez bankaları ise değerli metali yüksek bir hızda satın almayı sürdürüyor.

"BU KADAR YÜKSELECEĞİNİ BEKLEMİYORDUM"

Doç. Dr. Filiz Eryılmaz altının yükselme nedenlerini açıkladı. Eryılmaz, ABD'de hükümetin kapanması, Avrupa'daki siyasi belirsizlik ve Japonya'nın yeni başbakanının Merkez Bankası'nı zorlayacağına dair tahminlerin altını uçurduğunu açıkladı. Eryılmaz'ın açıklamaları şu şekilde:

"Kesinlikle altının son dönemde bu kadar yükseleceğini beklemiyordum. Beni kendi hedefim 3 bin 850'ydi bu seviyede kalır mıydı bilmiyoruz ama bu kesinlikle benim beklediğim bir seviye değildi. Ne oldu da altın durdurulamıyor. Bu yükselişi temelle teknikle anlatmak mümkün değil.

Bu haftaki yükselişin temel sebebi ABD'de hükümetin kapanması. Hükümetin kapanıyor ancak ekonomik büyüme üzerine bir etkisi olmuyor bu iş bir şekilde çözülür fiyatlamasıyla piyasa bunu çok net fiyatlamamıştı. ABD'de son 50 yılda 20 kere kapanmış hükümet. BU hükümet kapanma meselesinin sanıldığından daha uzun sürebileceği gündeme gelmeye başladı. Trump'ın girişimlerinin çaresiz ve çözümsüz kalmaya başladığı gündeme gelmeye başladı. BU birinci etmen.

Altını bu hafta yükselten birinci neden bu. İkinci nedense Avrupa'da ciddi bir siyasi belirsizliğin olması. Fransa'da başbakanın saatler sonra istifa etmesi. Euro ve doların sürekli zayıflaması dolar ve eurodan altın rol çalıyor.

Japonya'da yeni bir başbakan var. Bu başbakan yeni bir gevşemeden ilerleyecek. Japon 10 yıllıkları üzerinde bir baskı var. Altını destekleyen hareket var. Elinizde varsa tutun ama satmayın. Yanlış anlaşılmasın ama artık temkinli olmayı bıraktım. Bu momentumu takip etmekte fayda var. Aşırı yüklü girimlere karı dikkatli olmak lazım. ABD'de kapanma çözülemezse altını durdurmak mümkün olmaz."

ONS ALTINDA SON DURUM

Ons altın hafta ortasında sert yükselişler yaşayarak sabah seansında 4 bin 45 dolar olan kritik eşiği aştı. Sene sonu beklentisi 8 Ekim'de gelmiş oldu. Böylece ons altın sene başından bu yana yüzde 55'e yakın yükseldi.

GRAM LTIN REKOR KIRDI

Dolar/TL kurundaki rekorlar ve ons altıdaki yükselişlerin etkisiyle, gram altın rekor üstüne rekor kırıyor. Gram altın resmi rakamlarda bugün 5 bin 409 liraya kadar yükselerek rekor kırdı.

KAPALIÇARŞI ALTIN FİYATLARI

Kapalıçarşı'da altı fiyatları arasındaki makas devam ediyor. Gram altın Kapalıçarşı'da 5 bin 680 lirada bulunuyor. Resmi rakamlara aradaki fark 271 lira oldu. İşte Kapalıçarşı altın fiyatları

PEK İ Y Ü KSEL İŞ DEVAM EDECEK M İ ?

Dur durak bilmeden yükselen altın fiyatları sonrası, bankacılık devleri uyarılarda bulunarak birbirinden ayrıştı. Bank Of America BofA, altının 200 haftalık ortalamasının yüzde 70 üzerinde olduğuna ve bu durumun sadece üç defa yaşandığına dikkat çekerek “düzeltme” uyarısında bulundu. Trive Yatırım da onsta 4 bin 25 doların kritik direnç olduğunu bildirdi.

GOLDMAN SACHS BEKLENT İ Y İ Y Ü KSELTT İ: NORMAL DEĞİL UYARI!

Bankacılık devi Goldman Sachs ise 4 bin 300 dolar olan ene sonu beklentisini 4 bin 900 dolara yükseltti.

Goldman Sachs Başkan Yardımcısı Robert Kaplan, altının her gün yeni rekorlar kırmasının normal olmadığını ve iyiye işaret olarak da görülmediğini söyledi.

Kaplan, "Altının 4 bin dolar bariyerini kırarak yeni rekorlara ulaşması bir uyarı işareti olarak görülmeli. Şu an Amerikan tahvilleri değil altın güvenli liman olarak görülüyor. Değerli metalin yılın başından bu yana yüzde 40'a yaklaşan yükselişi görmezden gelinmemesi gereken bir uyarı işareti" ifadelerini kullandı.

ING'DEN ALTIN TAHMİNİ

ING tarafından yayınlanan bir araştırma bülteninde altının daha da yükselme potansiyeli bulunduğu belirtildi.

Altının onsunun tarihi 4 bin dolar seviyesini geçtiğine dikkat çeken ING, geleceğe bakıldığında, merkez bankalarının rekor fiyatlara rağmen hala alım yaptığını ve Çin Merkez Bankası'nın Eylül'de altın satın alma serisini art arda 11'inci ayda da sürdürdüğünü söyledi.

ING, ABD Başkanı Trump'ın ticaret savaşının baskısı ve jeopolitik risklerinin devam etmesi nedeniyle altının hala yükselme potansiyelinin bulunduğunu gösterdiğini vurguladı.

Yaşanan gelişmelerin etkisiyle ons altın bugün 08.02'de 4 bin 44 dolara yükselerek tüm zamanların rekorunu kırdı. Böylece sene sonu beklentileri 8 Ekim'de aşılmış oldu.

*BU HABERDE YER ALAN İFADELER YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.