Küresel çapta yaşanan gelişmeler para piyasaları üzerinde etkili oluyor. Jeopolitik riskler ve makro ekonomik veriler, piyasalarda hareketliliği meydana getiriyor. Geçtiğimiz haftanın son işlem gününde ABD tarafında Fed enflasyon göstergesi olan kişisel tüketim harcamaları verisi takip edildi. Bu verinin ardından piyasalar, ekim ayında faiz indirimi ihtimalini yüzde 90, aralık ayında ise yüzde 65 olarak fiyatladı.

Yaşanan gelişmelerin etkisiyle, dolar endeksi küresel çapta zayıfladı. Zayıflayan dolar, altın fiyatlarına destek verdi. Geçtiğimiz haftayı 3 bin 773 dolarda tamamlayan ons altın yeni haftanın ilk işlem gününde sabah seansında 3 bin 813 doları gördü.

GRAM ALTINDA SON DURUM

Ons altındaki rekor ve dolar/TL'de yükselişlerin etkisiyle, gram altında yeni rekorlar kırıldı. resmi rakamlarda geçtiğimiz haftanın son işlem gününü 5 bin 37 liradan kapatan gram altın, yeni haftanın ilk işlem gününde sabah seansında 08.09'da 5 bin 94 lirada bulunuyor.

KAPALIÇARŞI ALTIN FİYATLARI

Resmi rakamlar ile Kapalıçarşı arasındaki fark devam ediyor. Kapalıçarşı'da gram altın rekor kırarak 5 bin 262 liradan satılıyor. Çeyrek altın ise 8 bin 580 liradan satılıyor. İşte Kapalıçarşı altın fiyatları...

*BU HABERDE YER ALAN İFADELER YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.