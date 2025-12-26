Altın piyasasında yükseliş ivmesi hız kesmeden devam ederken, gram altın 6 bin lira eşiğini aşarak yeni bir dönüm noktasına ulaştı. Yılın son günlerinde rekorların peş peşe gelmesiyle yatırımcı ilgisi yeniden altına yönelirken, Ekonomist Filiz Eryılmaz piyasalardaki son görünümü değerlendirerek 2026 yılına ilişkin altın, kur ve faiz cephesinde dikkat çeken öngörüler paylaştı.

SANAYİ SEKTÖRÜNDE FİNANSMAN ZORLUĞU

Sanayi sektörünün, enflasyonla mücadelede en büyük fedakarlığı yapan kesim olduğunu vurgulayan Eryılmaz, sektörün özellikle finansmana erişimde rahatlama beklediğini belirtti. Kredi kısıtlamalarının gevşetilmesi ve doğrudan yabancı yatırımların artmasının sanayi açısından kritik olduğunu ifade eden Eryılmaz, asıl belirleyici unsurun politika faizinden ziyade makro ihtiyati tedbirler olduğuna dikkat çekti.

"Merkez Bankası piyasa faizlerini büyük ölçüde makro ihtiyati araçlarla yüksek tutuyor. Talepte istenen soğuma sağlanmadan bu tedbirlerin gevşetilmesi zor" diyen Eryılmaz, bu nedenle yılın ilk yarısında anlamlı bir gevşeme beklemediğini söyledi. Enflasyonun seyrine bağlı olarak yılın ikinci yarısında sınırlı adımların gündeme gelebileceğini belirtti.

Kur tartışmalarının reel sektör ile ekonomistler arasında en fazla ayrışmanın yaşandığı alan olduğuna işaret eden Eryılmaz, akademik çalışmalara atıf yaparak şunları söyledi: “İhracat üzerinde reel kurdan ziyade, ihracat yapılan ülkelerin büyüme performansı daha etkili. Kurun rekabetçi hale gelmesi kısa vadede rahatlatıyor ama orta vadede enflasyon ve maliyet artışları bu etkiyi siliyor.”

Buna rağmen ihracatçıların kurda hızlı bir yükseliş beklentisi içinde olduğunu belirten Eryılmaz, 2026 için 60 TL ve üzeri dolar/TL tahminlerinin yaygınlaştığını aktardı. Ancak mevcut ekonomi programında kurun enflasyonla mücadelede ana çıpalardan biri olduğunu vurgulayan Eryılmaz, “Bu nedenle sert bir kur şoku olasılığı düşük” dedi.

REEL SEKTÖRÜN ENFLASYON BEKLENTİSİ HALA YÜKSEK

Reel sektörün enflasyon beklentilerinin hala yüksek olduğuna dikkat çeken Eryılmaz, şirketlerin büyük bölümünün bütçelerini yüzde 30’un üzerinde enflasyon varsayımıyla yaptığını belirtti. Bu durumun fiyatlama davranışlarını bozduğunu ifade eden Eryılmaz, Merkez Bankası’nın reel pozitif faiz politikasını sürdürmesini beklediğini söyledi. Yıl sonu için yaklaşık yüzde 23 enflasyon ve yüzde 28 politika faizi, yani en az 5 puanlık pozitif reel faiz öngördüğünü dile getirdi.

Borsa İstanbul’a ilişkin değerlendirmelerinde ise daha iyimser bir tablo çizen Eryılmaz, “Faiz indirim süreci, enflasyonun düşüşü ve küresel koşulların bozulmaması halinde borsada yukarı yönlü potansiyel var” dedi. Yılın ikinci yarısında daha olumlu bir görünümle endeksin 14.000–14.500 bandına ulaşabileceğini ifade etti.

PANİK YAPAN YATIRIMCI KAYBEDER

Altın ve gümüş için panik halinde kaçırma korkusuyla hareket eden yatırımcıların arttığını ifade eden Eryılmaz borsa ve kripto varlıklarda beklenen performansın görülmemesinin yatırımcıyı altına ittiğini açıkladı.

2026 yılında altının yüksek seviyelerini korumasının beklendiğini, gümüşün ise daha inişli çıkışlı olabileceğini belirtti.

Teknik seviyelere de değinen Eryılmaz, ons altında kritik eşiklerin hızla aşıldığını belirterek, "4.415 doların üzerinde kalıcılık devam ederse, ons altında güçlü yükseliş potansiyeli sürer" dedi. Gram altın için ise 6.060 lira seviyesinin görülmesinin 6.115 TL üzerinde tutunmanın yükselişi hızlandırabileceğini söyledi.

Gümüş için de yorumda bulunan Eryılmaz, "Riski düşük tutmak isteyenler için gümüşte 68 dolar üzeri kademeli pozisyon düşünülebilir" değerlendirmesinde bulundu.

Eryılmaz, genel çerçevede orta vadede hem altın hem gümüşte yönün yukarı olduğunu ancak şu aşamada altın yatırımının gümüşe göre daha güvenli olduğunu ifade etti.