ABD’de federal hükümetin yeniden açılmasına yönelik gelişmelerin hız kazandığını hatırlatan Gedik Yatırım Yatırım Danışmanlığı Müdür Yardımcısı Onur Can Bal, son dönemde Fed’e yönelik faiz indirim beklentilerinin ön plana çıktığını vurguladı.

Bu durumun ons altın fiyatlarını yukarı yönlü desteklediğini ifade eden Bal, “Şu anda ons altın 4.136 dolar, gram altın ise yaklaşık 5.618 TL seviyesinde işlem görüyor” dedi.

ALTIN YENİDEN YÜKSELİŞ TRENDİNE GEÇTİ

Bal, ons altın fiyatlarının yıl genelindeki hareketine dikkat çekerek, “Yılın ilk çeyreğinde ticaret savaşı ve resesyon endişeleriyle güçlü bir yükseliş gördük. Mayıs ayına kadar ciddi kazançlar kaydedildi. Ardından yatay bir seyir izledik ancak eylül ortasından itibaren yeniden yükseliş hareketi başladı. Son günlerde de alımların öne çıktığını görüyoruz” diye konuştu.

Küresel ölçekte merkez bankalarının faiz indirim döngüsüne girdiğini hatırlatan Bal, “Doların zayıf seyretmesi, ABD varlıklarına olan güvenin azalması ve özellikle Çin gibi büyük merkez bankalarının rezerv amaçlı altına yönelmesi, altın talebini destekliyor. Hem kurumsal hem bireysel yatırımcıların ilgisiyle birlikte ons altında hareketlilik artıyor” değerlendirmesinde bulundu.

YIL SONU ALTIN BEKLENTİLERİ NELER?

Bal, önümüzdeki yıla ilişkin altın beklentilerinin genel olarak pozitif olduğunu belirterek, “Yıl sonuna kadar 6.000 TL seviyesi olup olmayacağı ayrı bir konu ama önümüzdeki yıl için 6.000 TL ve üzeri seviyeler son derece mümkün görünüyor. Ancak bu yıl altın çok güçlü bir performans sergiledi, önümüzdeki yıl benzer getiriler beklememek daha rasyonel olacaktır” ifadelerini kullandı.

Son günlerdeki yükselişin arkasında ABD’de açıklanan zayıf istihdam verilerinin bulunduğunu söyleyen Bal, “Ekim ayında işten çıkarmaların artması, Fed’in faiz indirim beklentilerini güçlendirdi. Aralık ayı için faiz indirimi ihtimali %90’lara yaklaştı. Bu da doları zayıflatıp altına ilgiyi artırdı” dedi.

Bal, “Önümüzdeki yıl ons altın için beklentiler olumlu. Ancak bu yılki kadar güçlü getiriler beklememek gerekir. Portföylerde ise belirli oranlarda altın bulundurmak hâlâ uygun bir strateji olacaktır” diyerek sözlerini tamamladı.