ABD Merkez Bankası (Fed), piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı. Fed, politika faizini 25 baz puan indirerek yüzde 3,75-4,00 aralığına çekti. Kararın ardından altın fiyatlarında yön arayışı sürerken, uzmanlardan altının yön arayışı hakkında önemli uyarılar geldi.

İkinci dalga manipülasyona karşı yatırımcıyı uyaran İslam Memiş, altın fiyatlarında beklenen seviyeleri ve geleceğin yatırımını açıkladı.

"Bugün yaşanan gelişmeler borsaları etkiledi. Özellikle NTE'de toparlanma oldu. Altın gibi riskli değerli metallerde geri çekilme muhtemeldi. Çünkü piyasalar kendini çok kasmıştı. Bundan sonraki dönemde daha iyimser piyasa kapanışları göreceğiz. Her ne kadar Trump'ın Çin ziyaretine 6 ay olsa da zaman zaman ABD-Çin ticaret savaşlarında tansiyon yüksek olabilir. Çünkü Trump'ın ne zaman ne söyleyeceği belli olmuyor. İlk görüşmenin piyasalara olumlu yansıdığını söyleyebiliriz.

Belirsizlikler, jeopolitik riskler devam ediyor. Her ne kadar ticaret savaşı gündemde olsa da ABD'nin karşısında Rusya ve İran gibi ülkeler de var. Çin büyümeye devam ediyor. Bu Trump'ı rahatsız ediyor. Trump kripto para merkezi kurmak istiyor ama Çin karşı hamleler yapıyor. İnsanlar varlıklarını Çin Yuanı üzerinden yapıyor, Çin altın biriktirmeye devam ediyor. ABD'de 8.330 tonluk bir altın rezervi var. Doları kullanmayan ve kullanmak istemeyen bir Çin de var karşıda. Dolayısıyla ABD-Çin hikayesi uzayacak gibi duruyor.

YUMUŞAMA İLE BAKIR YÜKSELİŞTE

Yumuşama sonrasında endüstriyel metallerden bakırda yükseliş oldu. Bakır teknolojide çok kullanılan bir emtia. Bakır bu konuda başı çekiyor. Arz-talep problemleri de dikkat çekiyor ama bakır en çok tercih edilen emtia. 2026 yılında platin ve paladyumdan daha çok bakırın geleceği biraz daha konuşuluyor. Özellikle bakır, yapay zeka teknolojisinin ivme kazandığı dönemde daha tercih edilir oldu. Bu da bakıra yansıdı. Bu kısa vadeli dalgalanma. Uzun vadede baktığımızda bakır, platin, paladyum öne çıkacak gibi duruyor.

ALTIN FİYATINDA DÜŞÜŞLER BİTTİ Mİ?

Ons altında 4.282 dolar seviyesine kadar sert bir yükseliş, gram altında ise 6.282-6.300 gördük. Bu tamamen manipülasyon fiyatlamasıydı. Panikle alım yapanlar kısa vadede zarar etti ama uzun vadede zarar etmeyecekler. Çünkü ons altın 3.885 dolar seviyesine kadar geriledi. Buradan tepki alımıyla yükseldi. 3.885 dolar seviyesinden 4.030 dolar seviyesine kadar yükseldi. Fed faiz indirimi yaptı, beklentiler önceden satın alındığı için şu anda 4.000 dolar seviyesinin altında. Şuanda 3.967 dolarda. Yine aşağıda alanlarımız var panikle alım yapmamak önemli. Altın yine yüksek. Kısa vadede 3.800 dolar destek seviyesini takip ediyoruz. 2025-2026 arasında 4.888 dolar asıl hedef noktası. Buraları takip edeceğiz. Düşüş yönlü beklentimiz hala devam ediyor. Teknik düzeltmeler, sağlıklı düşüşler daha bitmedi.

GRAM ALTINDA FIRSAT ZAMANI

Gram altında 6.300 TL'ye kadar hızlı bir yükseliş vardı. Vatandaşlarımıza 'sakin olun' anonsumuzu hatırlatmak isterim. Şu anda 5.690 TL seviyesinde. Hafta içinde 5.555TL'ye kadar düşüşler gördük. 5.500-6.000 TL aralığını kısa vadede takip ediyoruz. Ons altın nedenli tekrar geri çekilmeler bekliyoruz.

2026 yılında düğün yapacak olanlar, ev alacaklar, altın borcu olanlar, altın yatırımı için fırsat kollayanlara bir fırsat verecek. Düşüş yönlü beklentimizi korumaya devam ediyoruz.

ALTIN 2026'DA YÜKSELİŞE DEVAM EDECEK Mİ?

Ama elinde altın bulunduran yatırımcıların nakit paraya ihtiyacı yoksa ev araba almayacaksa beklemeye devam etmeli. Birinci dalga manipülasyonu yukarı yönlü yaptılar, ikinci manipülasyona hazır olmak lazım. Bunu da düşüş yönlü yapabilirler. Dikkatli olmakta fayda var. Şu anda 3.960 dolar seviyesinde olsa da ons altın hala yüksek. Ons altında yıl sonuna kadar 3.800 dolar destek seviyesinin test edilmesi gerekiyor. Bu yüzden biraz daha beklemekte fayda var. Biraz daha birikimleri bu tarafa kaydırabilirsiniz. Özellikle çok harcama yapan yatırımcının biraz daha altınla ilgilenmesi lazım. Çünkü 2026 yılında ekonomik krizlerin, savaşların sekteye uğradığı bir dönem bizi bekliyor. Gelecek yıl Fed'in 5 kez faiz indirimi güçlü. Bu gelişmeler altın fiyatlarını destekleyecektir. Altında agresif yükseliş bitip, normalleşmesi lazım.

ALTIN İLE EV Mİ ARABA MI ALINMALI?

Son bir aydır panikle alım yapan yatırımcılara üzülüyorum. Görüyorsunuz fiyatlar normalleşiyor. Kredi kartıyla, taksitle, banka kredisiyle altın almak doğru değil. Pasif gelir önemli. Elinizdeki belli bir miktar altın ve araba ile ev alabilirsiniz. Pasif gelir her geçen önemli hale geliyor. Bankalardan kredi kullanmak çok zor, gereksiz. Kamunun destek verdiği şirketler var. Yüzde 7 destek payla nakitlere ulaşabiliyorsunuz. Bu fırsatlar bir kez daha gelmez, değerlendirmek lazım. Ben Kasım ayı itibarıyla, bankaların müşterilerini arayıp sık sık kredi kullanmak ister misiniz? diye soracağı bir dönem bekliyorum. Elimdeki altınla 1+1 ev almalı mıyım? sorusunun cevabı bende: Evet. Araba almanıza gerek yoksa ev yatırımını önemsiyorum. Pasif gelir önemli bunu önemsiyorum. En azından TL ile borçlanarak bir mülk gerçek bir varlık almış olursunuz.

GELECEĞİN YATIRIMLARI NELER OLACAK?

Manipülasyon ile ons gümüş tarafında 54 dolar, gram tarafında 74 TL seviyesini gördük ama bekleyin bu fiyatlar çok yüksek demiştik. Şu anda gümüşün gramı 64 TL seviyesinde. Tekrar 60 TL'ye bir gerileme olabilir. Ons tarafında ise 47 dolarda. 45 dolar destek seviyesi. Alt tarafta 43-42 dolar seviyesi var. Buralar alım fırsatı olarak öne çıkıyor ama 2025 yılının şampiyonu gümüştü.

Tahminimce 2026 yılının şampiyonu da yine gümüş olacak. Altın 6 bin TL oldu biriktiremiyoruz o zaman gümüş var. Altından fazla getirisi olan bir emtia. Piyasalarda hiçbir zaman fırsatlar bitmez. Yatırımlar çeşitlendirilmeli. NTE var, su hisseleri var. Bunların geleceğin yatırımları olacağını düşünüyorum."