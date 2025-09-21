Altın piyasalarında yükseliş hız kesmeden devam ediyor. 21 Eylül 2025 Pazar sabahında gram altın 5 bin lira sınırını aşarak yatırımcıların yakın takibine girdi.

GRAM ALTIN 5.021 LİRAYA YÜKSELDİ

Haftanın son gününde gram altının satış fiyatı 5.021,91 lira oldu. Çeyrek altın 8.223 lira, yarım altın ise 16.457 liradan işlem gördü. Cumhuriyet altını 32.788 liradan satılırken, tam altın 32.742 liradan alıcı buldu. Daha büyük yatırım aracı olan gremse altının fiyatı ise 82.108 lira seviyesine çıktı.

ONS ALTIN REKOR SEVİYEDE

Uluslararası piyasalarda ons altın 3.686,07 dolar seviyesine yükseldi. Küresel fiyatlardaki hareketlilik, iç piyasadaki altın türlerine de yansıdı. Uzmanlara göre döviz kurları ve küresel belirsizlikler, altındaki dalgalanmayı önümüzdeki günlerde de canlı tutmaya devam edecek.

GÜNCEL ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATLARI

*Gram altın satış fiyatı: 5.021,91 TL

*Çeyrek altın satış fiyatı: 8.223,00 TL

*Yarım altın satış fiyatı: 16.457,00 TL

*Tam altın satış fiyatı: 32.742,83 TL

*Cumhuriyet altını satış fiyatı: 32.788,00 TL

*Gremse altın satış fiyatı: 82.108,18 TL

*Ons altın satış fiyatı: 3.686,07 dolar