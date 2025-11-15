

Küresel piyasalarda yaşanan hareketlilik, altın fiyatlarını bir kez daha gündemin üst sıralarına taşıdı. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) olası faiz indirimi sinyalleri ve Başkan Trump’ın geçici bütçeyi onaylayarak hükümet krizini sonlandırması, değerli metallerde tansiyonu artırdı. Bu gelişmeler sonrası altın, güvenli liman talebinin etkisiyle yukarı yönlü bir ivme kazandı.

ONS VE BORSA İSTANBUL'DA SON DURUM

Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı dün akşam itibarıyla 4.087 dolar seviyesinde işlem gördü.

Borsa İstanbul Altın Piyasası’nda ise standart altının kilogram fiyatı, hafta sonu işlem hacmindeki düşüklüğün etkisiyle 5 milyon 794 bin lira olarak kaydedildi.

15 KASIM 2025 GÜNCEL ALTIN TABLOSU

Gram altın: 5.551,47 TL

Çeyrek altın: 9.076,65 TL

Yarım altın: 18.153,29 TL

Tam altın: 38.893,52 TL

Cumhuriyet altını: 36.195,55 TL

Gremse altın: 94.648,00 TL

Ons altın: 4.085,89 dolar

ALTIN FİYATLARI NEDEN YÜKSELİYOR?

Jeopolitik riskler, küresel ekonomi politikaları ve ülkeler arası finansal belirsizlikler, altını güvenli varlık konumuna taşıyor. Özellikle Fed’in faiz indirimine yönelik beklentiler arttığında altın talebi yükseliyor ve fiyatlarda yukarı yönlü bir seyir izleniyor.

ALTIN YATIRIMCILARIN RADARINDA

15 Kasım itibarıyla altın fiyatları yukarı yönlü hareketini sürdürürken, yatırımcıların gözü hem Fed’den gelecek mesajlarda hem de küresel ekonomik gelişmelerde. Uzmanlara göre, belirsizliklerin devam ettiği bu dönemde altındaki dalgalanma sürebilir.