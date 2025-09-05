Aydın’da yerel internet gazeteciliği yapan ve özellikle hayat hikâyelerini konu alan çalışmalarıyla tanınan gazeteci Fatma Yazıcı yaşamını yitirdi. Bir süredir sağlık sorunları yaşayan Yazıcı, tedavi gördüğü Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde hayatını kaybetti.
GRİP VE HALSİZLİK ŞİKAYETİYLE GİTTİ
Yakınlarından alınan bilgiye göre Yazıcı, grip ve halsizlik şikâyetleri nedeniyle hastaneye başvurdu. Yapılan tetkiklerin ardından 3 gün önce hastaneye yatırılan Yazıcı için gündüz saatlerinde kan bağışı çağrısı yapılmıştı.
Kısa sürede temin edilen bağışın ardından sağlığına kavuşması beklenen Yazıcı’nın gece saatlerinde vefat ettiği öğrenildi.