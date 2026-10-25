Influenza virüslerinin neden olduğu bulaşıcı bir solunum yolu hastalığı olan grip, genellikle soğuk algınlığıyla karıştırılıyor. Oysa daha ağır seyrediyor. Hatta hayati tehlike yaratabiliyor…

Dolayısıyla özellikle risk gruplarının hastalığa karşı bugünden önlem alması gerektiğini hatırlatan İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Osman Erk, hayati bilgiler verdi…

Bu belirtilere dikkat!

Hastalar bize yüksek ateş, titreme, kuru öksürük, baş ağrısı, kas ve eklem ağrıları, boğaz ağrısı ve yoğun halsizlikle geliyor. Bazı kişilerde burun akıntısı, bulantı, kusma ve ishal de görüyoruz. Grip yalnızca solunum yollarını etkileyen basit bir hastalık değildir. Zatürreye, bronşite, kalp kası iltihabına, beyin ve beyin zarı iltihabına kadar gidebilir. Özellikle kalp-damar hastalığı olan kişilerde kalp krizi ve felç riskinin arttığını biliyoruz.

Kimler için çok daha tehlikeli?

65 yaş ve üzerindeki kişiler, astım ve KOAH gibi kronik solunum yolu hastalığı olanlar, kalp-damar, diyabet hastaları, kronik böbrek yetersizliği bulunanlar, kanser tedavisi görenler, bağışıklık sistemi baskılanmış kişiler, gebeler, çocuklar, bakım evlerinde kalanlar ve sağlık çalışanları... Bu gruplarda grip çok daha ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor. İleri yaştaki ve kronik hastalığı olanlarda ölümcül sonuçlar görebiliyoruz.

Zatürre sessiz ilerler

Zatürre akciğer dokusunun iltihaplanmasıdır. Hastalığa bakteriler ve virüsler başta olmak üzere birçok mikroorganizma neden olabilir. Her yaşta görülebilir ama bebeklerde, ileri yaştakilerde, bağışıklığı zayıf kişilerde ve kronik hastalığı olanlarda çok daha ağır seyreder. Yüksek ateş, titreme, öksürük, balgam, nefes darlığı ve göğüs ağrısı tipik belirtilerdir. Bazen pas renginde veya kanlı balgam görüyoruz. Özellikle yaşlılarda tablo çok sinsi olabiliyor. Ateşi olmadan, sadece genel durum bozukluğu ve bilinç değişikliği ile gelebiliyorlar.

Grip sonrası zatürre riski artar

Grip zatürreye zemin hazırlar. Grip sonrasında solunum yollarında değişiklikler olur, bağışıklık sistemi zayıflar ve bakteriyel enfeksiyonlar tabloya eklenir. O zaman hastalık çok daha ağır seyreder. İleri yaş, KOAH, astım, kalp, böbrek, karaciğer hastalıkları, diyabet, kanser tedavisi, sigara ve aşırı alkol kullanımı zatürre riskini artıran başlıca etkenler.

Bu kişiler mutlaka değerlendirilmeli

65 yaş ve üzerindekiler, bağışıklığı baskılanmış bireyler, kalp, akciğer, böbrek-diyabet hastaları, dalağı alınmış kişiler, bazı nörolojik hastalıkları olanlar ve sigara kullananlar mutlaka zatürre aşısı açısından değerlendirilmeli.

Ve çok önemli bir nokta, zatürre aşısı grip aşısının yerine geçmez. İkisi farklı etkenleri hedefler. Uygun kişilerde her iki aşının da yapılmasını öneriyoruz.

Aşınızı her yıl yenileyin

Grip aşısının her yıl yapılması gerekir. Grip virüsü sürekli değişiyor. Geçen yıl oluşan bağışıklık, bu yıl dolaşan virüse karşı yeterli koruma sağlamayabiliyor. O yüzden aşıyı her yıl yenilememiz gerekiyor. En ideal zamanı ekim sonu ve kasım başıdır. Koruyuculuğu yaklaşık 6 ay sürüyor. Tabii ki bu zamanlama kişisel koşullara göre değişebilir, hekiminizle konuşmanız gerekir. Aşı yüzde 100 korumaz ama enfeksiyonu ve buna bağlı komplikasyonları önlemede elimizdeki en önemli araçtır.

Hijyen de önemli

Korunmak için sadece aşı yetmez. Ellerinizi sık sık sabun ve suyla yıkayın. Öksürürken, hapşırırken ağzınızı mendille kapatın. Sık dokunulan yüzeyleri temizleyin. Grip belirtileri olan kişilerle yakın temastan kaçının. Dengeli beslenin, yeterli uyuyun, düzenli egzersiz yapın. Ve en önemlisi, gripte antibiyotikler virüslere karşı etkili değildir, kendi başınıza ilaç kullanmayın.

KORUNMA YOLLARI

Aşılamanın yanında el hijyenine dikkat edin, hasta kişilerle yakın teması azaltın, kişisel eşyalarınızı ortak kullanmayın, yaşam alanlarınızı temiz tutun. Dengeli beslenin, sigara ve aşırı alkolden uzak durun ve kronik hastalıklarınızın takibini aksatmayın.