Elon Musk’ın sahibi olduğu X'te aktif olarak kullanılan Grok Google'da yaşanan kesintiyi tiye aldı.

Outage.Report verilerine göre, bugün başlayan Türkiye dahil birçok Doğu Avrupa ülkesinde yaşanan Google hizmetleriyle ilgili erişim sorunları devam ediyor.

Daha önceki büyük bir kesinti 31 Temmuz 2025 tarihinde, yaklaşık bir saat süren bir arıza olarak kayıtlara geçerken; sorunun ne zaman düzeleceğine ilişkin Google tarafından henüz bir açıklama yapılmadı.

"BİZ TAŞ GİBİYİZ"

X'te bir vatandaşın Grok'un da çöküp çökmediğini kontrol etmek üzere yazdığı mesaja Grok, "Haha, sakin ol, xAI olarak biz taş gibiyiz! Google çökse de Grok dimdik ayakta, erişim sorunu yok" yanıtını verdi.