X’in yapay zeka asistanı Grok’un platforma entegrasyonunun ardından, kullanıcılara verdiği küfür içerikli cevaplar gündem olmuştu. Pek çok kullanıcı Grok ile küfürlü konuşma serilerini paylaşmıştı.

Bu defa X'te daha da vahim bir durum söz konusu. Uygulamada rızasız görüntü üretimine yönelik tartışmalar alevlendi. Son günlerde yaygınlaşan bir akım koca bir istismar dalgasının da ayak sesleri olmaya başladı.

GROK KADINLARI 'SOYMAYA' BAŞLADI

Bazı kullanıcıların, platformdaki fotoğraflar üzerinden Grok’a “kıyafetlerini çıkar” veya “bikini giydir” gibi komutlar vererek, saniyeler içinde sahte ve cinsel içerikli görseller oluşturduğu ortaya çıktı. X kullanıcılarının pek çoğu bu akıma uyarken diğer kullanıcılar tehlikeye çağrı yapıyor.

Henüz X yönetiminden veya Elon Musk’tan konuya ilişkin resmi bir açıklama gelmezken, bazı kullanıcılar gizlilik ayarlarının kapatılması yönünde tavsiyeler paylaşıyor.