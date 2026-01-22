ABD Başkanı Donald Trump, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile Davos'ta gerçekleştirdiği görüşmenin ardından Grönland’ın geleceğine dair bir anlaşmaya vardıklarını duyurdu.

Dünya Ekonomik Forum'unda, Trump'ın Avrupa liderlerini yerden yere vuırduğu konuşmadan sonra gerçekleşen görüşmeler, Trump'ı son derece mutlu etti.

Trump tarafından "oldukça verimli" olarak duyurulan toplantıda Grönland'ın kaderi belirlendi. Telegraph'ın haberine göre ada, "tıpkı Kıbrıs gibi" ABD üslerinin bulunduğu bir kale olacak

Karşılığında ise Grönland, Danimarka'nın özerk bölgesi olarak sayılacak ve bağımsızlık ilan etmesinden sonra da bu anlaşmaları devam ettirecek.

Trump bu gelişmenin ardından daha önce İngiltere ve diğer Avrupa ülkelerine karşı savurduğu yüzde 10'luk ek gümrük vergisi tehdidini de geri çektiğini açıkladı.

Bu adım daha önce Grönland’ın ilhakı planına karşı çıkan müttefikler arasında oluşan büyük gerilimi bir nebze olsun yumuşattı.

GRÖNLAND'DA KIBRIS MODELİ

İngiliz basınında yer alan bilgilere göre önerilen bu anlaşma Grönland’ın tamamen satın alınmasını kapsamıyor.

Anlaşma, ABD'ye adadaki askeri üsler üzerinde egemenlik hakkı tanıyor. İngiltere’nin Güney Kıbrıs ile yaptığı anlaşmaya benzeyen bu model uyarınca Grönland’daki ABD üsleri doğrudan ABD toprağı sayılacak.

Bu durum ABD'yi bölgede kimseden izin almadan askeri operasyonlar yürütme ve istihbarat toplama imkanı verecek.

Aynı zamanda bu bölgelerin nadir toprak elementleri madenciliği gibi yerel kalkınma projeleri için de kullanılması planlanıyor.

Trump bu modelin NATO’ya bir tehdit oluşturmadığını aksine tüm ittifakın güvenliğini büyük ölçüde artıracağını savundu.

'BİZ OLMASAK ALMANCA KONUŞURDUNUZ'

Trump bu açıklamayı yapmadan sadece birkaç saat önce Dünya Ekonomik Forumu’nda iki saat süren bir konuşma yaparak Grönland’ı satın alma hakkının derhal kendisine verilmesini talep etmişti.

Konuşmasında Avrupalı müttefiklerini Grönland planına karşı çıktıkları için azarlayan Trump, "ABD'nin 2. Dünya Savaşı sırasında Nazileri yendiği, karşılığında Grönland'ı istdeğini" söyledi.

Trump "Amerika olmasaydı şu anda hepiniz Almanca ve hatta belki biraz da Japonca konuşuyor olurdunuz" diye konuştu.

Danimarka’yı nankörlükle suçlayan başkan Grönland’ın ancak Amerika tarafından Rusya ve Çin gibi güçlere karşı korunabileceğini iddia etti.

Varılan anlaşmanın ayrıntıları henüz tam olarak netleşmese de Trump bu uzlaşının "sonsuz" ve "çok uzun vadeli" olacağını vurguladı.