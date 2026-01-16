Avrupa ülkeleri Grönland'ı korumak için birer birer asker göndermeye başladı. ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland'ı ele geçirmek istediği yönünde tehditkar sözleri, Avrupa'yı alarma geçirdi.

Danimarka'ya bağlı özerk bölge olan Grönland'a Avrupa ülkeleri az sayıda asker gönderdi. Askerlerin 'Arktik Dayanıklılık Operasyonu' tatbikatına katılacağı duyuruldu.

Son açıklamalara göre Grönland'a gönderilen 37 askerin 15'i Fransa'dan, 13'ü Almanya'dan geldi. Finlandiya ve Norveç ülke başına iki asker gönderirken İngiltere ve Hollanda 1 asker gönderdi. İsveç ise 3 askerini tatbikat için ayırdı.

Fransa, daha fazla askeri unsurun Grönland'da konuşlanacağı sözünü verdi.Askeri caydırıcılıktan çok amacın siyasi bir caydırıcılık olduğu belirtildi. Eğer ABD, Grönland'a saldırırsa tüm bu ülkelere saldırmış olacak. Gelgelelim Trump yönetimi, bu çabadan pek de etkilenmedi

TRUMP'IN FİKRİ ZERRE DEĞİŞMEDİ

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt gazetecilere verdiği demeçte Avrupa’daki askeri hareketliliğin "Başkan Trump'ın karar verme mekanizmasını etkilemeyeceğini" vurguladı.

Leavitt, Beyaz Saray'ın hedefini net bir şekilde ifade ederek "Avrupa'daki asker varlığının başkanın karar verme sürecini etkileyeceğini veya Grönland'ı ele geçirme hedefine herhangi bir darbe vuracağını kesinlikle düşünmüyorum" şeklinde konuştu.

Başkan Trump Grönland’ın Rusya veya Çin gibi küresel güçlerin kontrolüne geçme riski taşıdığını savunarak bu Arktik adasına el koymak için askeri güç kullanma tehdidini defalarca dile getirdi.

Danimarka, adanın Avrupa tarafından savunulabileceğini vurguladı. Buna rağmen Washington’da, Danimarka ve ABD arasında gerçekleşen üst düzey diplomatik temaslar ise taraflar arasındaki görüş ayrılığını gidermeye yetmedi.

Danimarka Dışişleri Bakanı Beyaz Saray'da Başkan Yardımcısı JD Vance ve Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile yaptığı görüşmenin ardından çarpıcı bir açıklama yaptı.

Bakan yaptığı değerlendirmede Danimarka ve Grönland yönetimlerinin Washington ile olan temel fikir ayrılığının hala çözüme kavuşmadığını dile getirdi.

MACRON 'DAHA FAZLA ASKER' SÖZÜ VERDİ

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise Perşembe günü Fransız Silahlı Kuvvetleri'ne hitaben yaptığı konuşmada Avrupa’nın Grönland'ı korumakta kararlı olduğunu belirtti.

Macron önümüzdeki günlerde Grönland’a kara ve hava birliklerinin yanı sıra deniz unsurları da sevk edeceklerini resmen duyurdu.

Macron, "Fransa ve Avrupalılar çıkarlarının tehdit edildiği her noktada, gerilimi tırmandırmadan ancak toprak egemenliğine saygı gösterilmesi konusunda asla taviz vermeden varlıklarını sürdürmek zorundadır" dedi.

Estonya yönetimi de planlama safhasına katıldıklarını ve ihtiyaç duyulması halinde bölgeye fiilen asker sevk etmeye hazır olduklarını belirtti.

Söz konusu faaliyetler NATO bünyesinde değil tamamen hükümetler arası bir tatbikat formatında yürütülüyor.