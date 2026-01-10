Danimarka Krallığı’na bağlı özerk bir bölge olan Grönland’da siyasetçiler uzun süredir bağımsızlık fikrini dile getiriyor. Ancak bugüne kadar bu yönde resmi bir adım atılmış değil. Ortak açıklamada, adanın geleceğinin yalnızca Grönland halkı tarafından belirlenmesi gerektiği vurgulandı.

Açıklamada, ABD’nin Grönland’a yönelik yaklaşımına da tepki gösterilerek, “Amerika Birleşik Devletleri’nin ülkemize karşı küçümseyici tutumunun sona ermesini istiyoruz” denildi. Grönlandlı liderler, ülkenin geleceğine yönelik kararların dış baskı, aceleci yönlendirme ya da başka ülkelerin müdahalesi olmaksızın alınması gerektiğini ifade etti.

Metne, geçtiğimiz yıl yapılan seçimlerin ardından başbakanlık görevini Nielsen’a devreden eski Başbakan Mute Egede de imza attı. Egede, Mart 2025’te yaptığı bir açıklamada da benzer şekilde, “Ne ABD’liyiz ne Danimarkalıyız. Biz Kalaallit’iz. Amerikalılar ve liderleri bunu anlamalı” ifadelerini kullanmıştı. “Kalaallit Nunaat”, Grönland’ın yerel dildeki adı olarak biliniyor.

Öte yandan Danimarka’dan da konuya ilişkin sert bir uyarı geldi. Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, ABD’nin Grönland’ı ilhak etmesinin “NATO’nun sonu anlamına geleceğini” söylemişti. Frederiksen, NATO üyesi bir ülkenin başka bir NATO ülkesine saldırmasının İkinci Dünya Savaşı sonrası güvenlik düzenini de sona erdireceğini vurguladı.

Yaklaşık 57 bin nüfusa sahip olan ve dünyanın en büyük adası konumundaki Grönland, dış politika ve savunma alanlarında Danimarka’ya bağlı bulunuyor. Adanın kendi ordusu bulunmazken, Danimarka ile ABD arasında yapılan anlaşmalar kapsamında uzun yıllardır bölgede Amerikan askeri varlığı da yer alıyor.