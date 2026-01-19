ABD ile Avrupa arasında Grönland merkezli gerilimin alevlenmesi, küresel piyasalarda riskli varlıklarda satışlar üzerinde etkili oldu. Kripto paralardan hisse senetlerine uzanan geniş yelpazede kayıplar yaşandı.

BİTCOİN SERT DÜŞTÜ

Jeopolitik tansiyonun yükselmesiyle Bitcoin, cuma günü gördüğü 95 bin dolar seviyesinden hafta başında 91 bin doların altına kadar geriledi. Analistler, son dönemde ETF’ler üzerinden kripto piyasasına giren fonların yön değiştirmesi durumunda satış baskısının artabileceğine vurgu yapıyor.

TRUMP TANSİYONU YÜKSELTTİ

ABD Başkanı Donald Trump, hafta sonunda Avrupa ülkelerine dair ek gümrük vergilerini duyurdu. Buna göre Danimarka, Norveç, İsveç, Fransa, Almanya, Birleşik Krallık, Hollanda ve Finlandiya’ya uygulanacak tarifeler 1 Şubat’ta yüzde 10, 1 Haziran’da ise yüzde 25 seviyesine yükselecek. Karar, transatlantik ilişkilerde gerilimi artırırken Avrupa cephesinde karşı adımların gündeme gelmesine neden oldu.

Avrupa Birliği yetkilileri, ABD’nin adımlarına karşı koordineli bir yanıt üzerinde çalışıyor. Antonio Costa, AB ülkelerinin Grönland konusunu acilen ele alacağını açıkladı. Uzmanlar, bu sürecin küresel piyasalarda risk algısını yükselttiğini ve yatırımcıları güvenli limanlara yönelttiğini belirtiyor.

ETF HAREKETLERİ YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR

Geçen hafta ETF’ler aracılığıyla Bitcoin’e yaklaşık 1,5 milyar dolarlık giriş yaşanmış, fiyatlar 98 bin doları görmüştü. Piyasa uzmanları, jeopolitik belirsizliklerin sürmesi durumunda ETF çıkışlarının hızlanabileceği ve bunun kripto varlıklar üzerinde ek baskı yaratabileceği beklentisinde.

*BU HABERDE YER ALAN İFADELER YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.