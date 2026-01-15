İran yargısı, protestocu İrfan Sultani'nin ölüm cezasına çarptırılmadığını açıkladı. İran devlet medyasına göre, İran yargısı İrfan Sultani'nin ölüm cezasına çarptırılmadığını açıkladı.

26 yaşındaki Sultani, mevcut ayaklanmaların başlamasından bu yana ölüm cezasına çarptırılan ilk İranlı protestocuydu.

Giyim mağazası çalışanı Sultani, geçen Perşembe günü protestolara katıldıktan sonra Tahran'ın kuzeybatısında tutuklanmış ve Çarşamba günü idam edilecekti. Sultani, "Allah'a karşı savaş açmak" suçlamasıyla yargılanıyor.

Ailesi daha önce, infazının ertelendiğini öğrendiklerini açıklamıştı. İran’da hükümet karşıtı gösterilere katıldığı gerekçesiyle idam edileceği belirtilen 26 yaşındaki İrfan Sultani’nin, ailesine veda etmesi için yalnızca 10 dakikalık bir süre tanındığı bildirilmişti.

Yerel kaynaklar, Sultani’nin ailesinin olayla ilgili medyaya bilgi vermesi durumunda tutuklanmakla tehdit edildiğini ileri sürdü.

Donald Trump, Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada, “karşı tarafın çok önemli kaynaklarının” kendisine İran'ın protestocuları öldürmeyi durdurduğunu ve planlanan infazların gerçekleştirilmeyeceğini garanti ettiğini söyledi.

Ayrıca, ABD'nin tehdit ettiği askeri müdahalenin artık gündemden kalktığı sorulduğunda, “bekleyip göreceğiz” dedi.