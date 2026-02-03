MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. Bahçeli'nin toplantıda taktığı yüzük ve rozet ise dikkat çekti.

Kürsüde yaptığı konuşmada verdiği mesajların yanı sıra kullandığı aksesuarlarla da dikkatleri üzerine çeken Bahçeli’nin rozet ve yüzük tercihleri, milli vurguyu tamamlayan semboller içerdi.

Bahçeli’nin yakasında taşıdığı rozetin, dairesel bir form içinde “Turan Haritası” ve “Türk Savaşçısı” figürünün kabartma şeklinde işlendiği görüldü.

Rozetin yakut taşlarla süslenmiş olması tasarıma hem görsel hem de sembolik açıdan ayrı bir anlam kazandırdı.

TARİHSEL MESAJ AKSESUARLARDA DA ÖNE ÇIKTI

Bahçeli’nin parmağındaki yüzük ise rozetle bütünlük sağlayan bir anlayışla tasarlanmıştı. Yüzüğün merkezinde yine dairesel form içinde “Turan Haritası” ve “Türk Savaşçısı” kabartması yer alırken, yan yüzeylerdeki detaylar dikkat çekti.

Dairesel bir form içerisinde ve Turan haritası ile bir Türk savaşçısı yorumu kabartma olarak tasarlanmış ve yüzüğün yanlarında Ayyıldız, Selçuklu kartalı, Üç Hilal, Bozkurt ve 16 Türk Devlet bayrağı gravür olarak yer almakta

Yüzüğün her iki yanında Ayyıldız, Selçuklu Kartalı, Üç Hilal ve Bozkurt figürlerinin yanı sıra tarihte kurulmuş 16 Türk devletinin bayraklarının gravür olarak işlendiği görüldü. Bu detaylar, Bahçeli’nin tarihsel ve milli vurguyu yalnızca söylemlerinde değil, kullandığı aksesuarlar aracılığıyla da yansıttığını ortaya koydu.