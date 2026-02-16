Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon devre arasında kiraladığı, sezon sonunda ise yollarını ayırdığı Alvaro Morata'nın Como günleri kâbusa dönüştü.

Serie A'da topladığı puanlarla beklentilerin üzerine çıkan Como'nun aksine performansı eleştiri konusu olan Alvaro Morata, henüz ligde gol atma başarısı gösteremedi. Como formasıyla 18 lig maçında 704 dakika süre alan İspanyol forvet, sadece 2 asiste imza atabildi.

Como'nun Serie A'da Fiorentina ile sahasında oynadığı son maçta bir dakika içinde gördüğü iki sarı kartla oyun dışı kalan Morata, teknik direktörü Cesc Fàbregas'ın da tepkisini çekti. Maça 57. dakikada dahil olan Morata, 88. dakikada ilk sarı kartını gördü. Sinirlerine hakim olamayan 33 yaşındaki futbolcu, rakibi ile kavga edince ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Fiorentina, 70. dakikada Paolo Vanoli'nin gördüğü kırmızı kartla 10 kişi kalmasına rağmen karşılaşmadan 2-1 galip ayrılırken, maç sonrası Como Teknik Direktörü Cesc Fàbregas, Morata'nın gördüğü kırmızı kartı eleştirdi.

Fabregas, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Tahrik futbolun bir parçasıdır, tahrikle yaşayamayanlar başka bir spor yapsalar daha iyi olur. Tecrübeli bir oyuncu, ondan daha fazlasını bekliyorum çünkü kazanmakla kaybetmek arasındaki çizgi çok ince. Bahanelerden hoşlanmıyorum."