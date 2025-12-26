Belce Örü Erçin

Kamuoyunda 11. Yargı Paketi olarak bilinen Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Böylece, 1 Ocak 2016 tarihinden önceye ait olup ödenmemiş genel sağlık sigortası (GSS) primleri ile gecikme cezası ve gecikme zammı gibi feri alacakların tamamının tahsilinden vazgeçildi. Vatandaşların bu borçlar için herhangi bir başvuru yapmasına gerek kalmadan Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) sistemleri üzerinden borçlar otomatik olarak sıfırlanacak.

Borcunu ödeyen milyonlarca kişi ise sosyal medya paylaşımlarında borcunu ödeyenin mağdur edildiğini ifade edip paralarının iade edilmesini istedi.

EMEKLİLERE UYARI

Konu ile ilgili görüşüne başvurduğumuz SGK Uzmanı Özgür Erdursun, şu ifadeleri kullandı: “2016 yılı öncesinde GSS primi ödeyenlere herhangi bir iade söz konusu olmaz. Yıllar geçtikçe bu şekilde GSS prim borçlarını silme işlemi devam edecek. Borcu olan kişiler emekli olmuşlarsa yasal düzenlemeyle birlikte emekli aylıklarından yüzde 25’e kadar kesinti olabiliyor. Ayrıca GSS borcu olan kişiler sağlık hizmetinden yararlanma hakkını kaybedebilir. Bir kişi kamu kurumuyla iş yapıyorsa ve bir alacağı varsa bu durumda alacağı borcuna sayılır.”

Eskisi gitti yenisine zam bindi

Yaklaşık 1 milyon 500 bin kişi aftan faydalanacak, 3 milyar 258 milyon liralık borcun silineceği tahmin ediliyor. Öte yandan kasım ayında yapılan düzenlemeyle GSS prim oranı brüt asgari ücretin yüzde 3’ünden yüzde 6’sına çıkarıldı. GSS prim tutarı 2026’da 2025’e göre yüzde 154 oranında artarak 1.981 TL olacak.