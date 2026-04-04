Grand Theft Auto serisinin efsanevi yapımcısı Rockstar Games'in ana şirketi Take-Two Interactive, yapay zeka departmanında beklenmedik bir karar alarak ekibi dağıttı.

Şirketin yapay zeka biriminin başında bulunan Luke Dicken ve kendisine bağlı çalışan ekip, herhangi bir ön uyarı olmaksızın görevden uzaklaştırıldı. Dicken, bu gelişmeyi LinkedIn hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşımla kamuoyuyla paylaştı. Söz konusu paylaşım, oyun sektörünün önde gelen yayınlarından Game Developer tarafından gündeme taşındı.

SORU İŞARETLERİ ARTTI

"Take-Two ve ekibimle sürdürdüğüm yolculuğun sona erdiğini açıklamak zorunda kalmak gerçekten hayal kırıklığı yaratıyor" diyen Dicken, görevden alınan ekibinin oyun geliştirme süreçlerine doğrudan katkı sağlamak amacıyla prosedürel içerik üretimi ve makine öğrenimi alanlarında kritik projeler yürüttüğünü de vurguladı.

Take-Two Interactive, yaşanan gelişmelere ilişkin herhangi bir açıklama yapmaktan kaçındı. Şirketin bu sessizliği, kısa süre önce dile getirdiği yapay zeka yatırımlarına verilen önem mesajlarıyla çelişiyor ve sektörde soru işaretleri doğuruyor.

GTA 6'nın yoğun merakla beklenen geliştirme sürecinde gündeme gelen bu gelişme, oyun dünyasında büyük yankı uyandırdı.