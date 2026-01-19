Dünyanın en çok satılan ikinci oyunu olan GTA 5'in yapımcısı olan Rockstar'ın Edinburgh'daki binası patladı.

Patlama, sendika kurmak için başvuru yapan çalışanların çıkartılmasından sonra bina önünde günlerce süren protestoların ardından geldi.

Grand Theft Auto serisinin dünyaca ünlü yaratıcısı Rockstar North stüdyosunun binasında sabah saat 05.00 sularında meydana gelen patlamadan sonra bina polis ablukasına alındı.

İhbar üzerine olay yerine hızla intikal eden itfaiye ve polis ekipleri bölgeyi hemen güvenlik kordonuna aldı.

Patlamanın binanın kazan dairesinde yaşandığı ifade edildi. İskoç İtfaiye ve Kurtarma Servisi sözcüsü “Pazartesi günü saat 05.02’de gelen ihbarla birlikte Edinburgh’daki ticari bir binada oluşan yapısal hasarı güvence altına almak için üç itfaiye aracı ve uzman ekiplerle müdahalede bulunduk" dedi.

Herhangi bir can kaybının bildirilmediği olayda ekipler çalışmalarını tamamlayarak sabah saat 09.21 itibarıyla sahadan ayrıldı.

Kasım 2026’da merakla beklenen GTA 6 oyununu piyasaya sürmeye hazırlanan stüdyodaki bu olay bölgede kısa süreli bir paniğe yol açtı.