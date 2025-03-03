Manchester City, FA Cup’ta (Federasyon Kupası) Plymouth’u 3-1 mağlup ederek çeyrek finale yükselse de Guardiola, oyuncularının 20 şutunun çerçeveyi bulamamasının nedenlerinden birinin kullanılan top olduğunu savundu. Bu eleştiriler, geçen sezon Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta’nın FA Cup yarı finalinde Newcastle’a elendikten sonra yaptığı benzer yorumları akıllara getirdi.

Guardiola, FA Cup ve Carabao Cup’ta uzun süredir aynı topların kullanıldığını hatırlatarak, “Bunun bir iş olduğunu, anlaşmaların bulunduğunu biliyorum. Ancak kaç şutun dışarı gittiğini gördünüz mü? Diğer maçları izleyin. Normalde bu şutlar gol olurdu” diye konuştu.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre; İngiltere Futbol Federasyonu (FA), Guardiola’nın eleştirilerine resmi bir açıklama ile yanıt verdi. FA açıklamasında, “FA Cup’ta kullanılan Mitre’s Ultimax Pro topları, FIFA testlerinden başarıyla geçmiştir. Herkesin kendine göre bir tercihi olabilir, ancak bu topların uygun olduğuna inanıyoruz” ifadeleri yer aldı.

FA Cup’ta Mitre markalı toplar kullanılırken, Premier Lig’de Nike, Şampiyonlar Ligi’nde Adidas, Avrupa Ligi’nde Kipsta ve Carabao Cup’ta (Lig Kupası) Puma markalı toplar tercih ediliyor. Guardiola, FA Cup topunun diğer organizasyonlardaki toplardan daha düşük kaliteye sahip olduğunu öne sürdü.