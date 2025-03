O'Reilly, FA Cup son 16 turunda Plymouth’a karşı sahaya sol bek olarak çıktı ve attığı iki golle takımını galibiyete taşıdı. City'nin 3-1 kazandığı maçta yıldızlaşan genç futbolcu, "İki gol atacağımı beklemiyordum, ama mutluyum!" diyerek maç sonrası sevincini dile getirdi.

Manchester City’nin genç yetenek fabrikası olarak bilinen altyapısından çıkan O'Reilly, bu sezon FA Cup’ta gösterdiği performansla Guardiola’nın planlarında önemli bir yer edinmeye başladı. Turnuvanın önceki turlarında da sol bek oynayan genç oyuncu, Salford City karşısında alınan 8-0’lık galibiyette de skora katkı yapmıştı.

Teknik direktör Pep Guardiola, genç futbolcunun yükselişiyle ilgili sorulan soruya çarpıcı bir yanıt verdi. O'Reilly’nin sol bek olarak attığı gollerle Joško Gvardiol’a benzetilmesi üzerine Guardiola, "Haklısınız! Bir sol bek olarak attığı goller çok değerli. Çok mutluyum, bize çok yardımcı oldu." dedi.

Guardiola yönetiminde Phil Foden, Cole Palmer ve Jadon Sancho gibi genç yıldızları dünya futboluna kazandıran Manchester City, O'Reilly ile bir başka yeteneği daha vitrine çıkarıyor. Rico Lewis ve James McAtee gibi isimlerle birlikte O'Reilly de geleceğin yıldız adayları arasında gösteriliyor.

