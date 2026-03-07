Tarım sektöründe maliyet baskısını azaltmaya yönelik yeni bir adım atıldı. İthalat Rejimi Kararında yapılan değişiklik kapsamında, üre cinsi gübrelerde uygulanan gümrük vergisi kaldırıldı. Karar, Cumhurbaşkanı imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlandı.

AMAÇ ÜRETİCİLERİN GÜBRE MALİYETLERİNİN ARTMASINI ENGELLEMEK

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, düzenlemenin temel gıda ürünleri ve tarımsal ham maddelerde arz güvenliğini korumak amacıyla hayata geçirildiği belirtildi. Açıklamada ayrıca, piyasaların sağlıklı işlemesini sağlamak ve spekülatif fiyat artışlarının önüne geçmek için ticaret politikalarının tüm araçlarının kullanıldığı ifade edildi.

Bakanlık, özellikle bölgedeki gelişmelerin tedarik süreçleri üzerindeki olası etkilerinin dikkate alındığını vurguladı. Bu çerçevede, üreticilerin gübre maliyetlerinin artmasını engellemek ve bunun gıda fiyatlarına yansımasını önlemek amacıyla üre gübresinde gümrük vergisinin sıfırlandığı bildirildi.

Açıklamada, Ticaret Bakanlığının başta Tarım ve Orman Bakanlığı olmak üzere ilgili kurumlarla koordinasyon içinde çalıştığına dikkat çekilerek, gıda arz güvenliği ve fiyat istikrarını sağlamak için iç ve dış piyasaların yakından izlenmeye devam edileceği kaydedildi. Ayrıca üretici ile tüketiciyi birlikte koruyacak yeni önlemlerin gerektiğinde devreye alınacağı ifade edildi.