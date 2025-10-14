Ali Can POLAT

Türkiye, ekonomik krizle birlikte artan gıda enflasyonunu konuşurken, tarımı desteklemek için kurulan kamu kuruluşu Tarım Kredi Kooperatifleri, grevler ve skandallarla gündemden düşmüyor. Kooperatif’in iştiraki olan ve çiftçiye ucuz sağlıklı gübre vermekle görevli olan Gübretaş grev sebebiyle 103 gündür üretim yapamazken Gübretaş yönetiminin ayak diretmesi, tarımsal üretimi tehdit eder hale geldi. Çiftçi uygun fiyatlı gübre alamadı, sahte gübre satıcıları ve özel şirketlerin insafına terk edildi. Gübretaş yönetimi ise işçilerle anlaşma sağlayıp üretimin başlaması için çaba sarf etmemekle, hem kurumu hem de çiftçileri büyük zarara uğratmakla suçlanıyor.

AYLIK YÜZDE 9 ZAMLANDI

Türkiye’de gübre fiyatları son bir yılda yüzde 30 ile yüzde 70 arasında zamlandı. Türkiye’nin en büyük gübre üreticisi olan kamu şirketi Gübretaş ise bu tablo karşısında, 3 aydan uzun bir süredir üretim yapmıyor.

Gübretaş’ın çiftçiyi sahte ürüne ittiğini söyleyen TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Baki Remzi Suiçmez SÖZCÜ’ye yaptığı açıklamada “TÜİK verilerine göre sadece grevin başladığı temmuz ayında, gübre fiyatları aylık yüzde 9 arttı. Bu da zaten borç içindeki çiftçiyi merdiven altı sahte gübre ve ilaca itti. Bu sahte ürünler hem bitki sağlığı hem toprak ve su sağlığını, dolaylı olarak da insan sağlığını tehdit eder hale geldi” dedi.

Tarımdanhaber.com’un haberine göre, CHP Lideri Özgür Özel’in Gübretaş grevini dile getirmesi

ile AKP içinden de Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Hüseyin Aygün’e tepkiler arttığı ve grevin çözümlenmesi için Türk-İş ile birlikte bazı siyasetçilerin devreye girdiği belirtildi.

İşçiye de çiftçiye de hakkını verin

Tarım Kredi Kooperatifleri’nin kendi üretimi olmadığı için özel şirketlerden gübre alıp çiftçiye dağıttığını belirten TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Baki Remzi Suiçmez, “Bu durum sürdürülebilir değil. Kurum bir an önce bu duruma son vermeli, işçinin hakkını vererek hem çiftçiyi hem işçiyi mutlu etmeli. Aksi taktirde hem yurt dışından kaçak gelen hem de merdiven altında yurt içinde üretilen gübreler her yeri saracak” diye konuştu. Suiçmez, Tarım ve Orman Bakanlığı’nı bu konuyla ilgili açıklama yapmaya davet etti.