SÖZCÜ, çiftçi için hayati önem taşıyan Gübretaş’ta üretimin durmasını gündeme getirdi, çiftçinin sesine tercüman oldu. CHP Milletvekili Mustafa Sarıgül de bu konuyu TBMM gündemine taşıdı. Gübretaş’taki grev nedeniyle Cengiz Holding’in Eti Gübresi’nden karşılanan ihtiyacın bir tekel yaratma çabası olduğu iddiasını Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’ya soran Sarıgül, “Üretim kapasitesi artıran ve kâr marjını katlayan Gübretaş, hem zarar etmeyi göze alıyor, hem de zararının 4’te biri dahi olmayacak bir ücreti zam olarak çalışanına yansıtmakta kayıtsız kalıyor’’ dedi.

İKİ KAT ZARARI GÖZE ALDI

Yıllık 800 bin ton katı gübre üretim kapasitesi olan Gübretaş fabrikalarının son dönemde 5.4 milyarlık ciro elde ettiğini hatırlatan Sarıgül, fabrikadaki grev kararının ardından 52 gündür üretim yapılmadığını belirterek, “Altı ayda 2.2 milyarlık kâr açıklayan Gübretaş, son süreçte, iki kat zararı göze almıştır” dedi ve Bakan Yumaklı’ya şu soruları yöneltti: “Zararının 4’te 1’i dahi olmayacak olan çalışanın zam taleplerine neden kayıtsız kalınmaktadır? 6 ayda 2.2 milyar kâr açıklayan ancak 2 yılda işçisine yaklaşık 650 milyon TL ödemeyi çok gören Gübretaş yönetimi bu 52 günlük süreçte fabrikayı zarara uğratıp neyi amaçlamaktadır? Grev süresince Gübretaş ne kadar zarara uğramıştır?”