Fenerbahçe, orta saha transferinde Matteo Guendouzi’de mutlu sona çok yakın. Fransız orta sahayla el sıkışan sarı-lacivertliler, Lazio’nun da inadını kırmak üzere. İtalyan kulüp, 28 milyon Euro istemişti. Fenerbahçe, son teklif olarak 25 milyon Euro’yu masaya koydu. Pazarlıklarda ufak tefek pürüzler kaldı.

Transferden sorumlu isimler Erdal Torunoğulları ve Devin Özek, bugün Roma’ya uçacak. İkili, Lazio’yla anlaşıp 26 yaşındaki orta sahaya 4.5 yıllık imzayı attıracak. Yıldız futbolcuya 4 milyon Euro maaş ödenmesi bekleniyor. 26 yaşındaki orta saha oyuncusu bu sezon Lazio formasıyla çıktığı 16 resmi maçta 2 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

SOL STOPER BULUNDU

Sarı lacivertliler stoper hamlesini ise Fransa devi PSG’den yapmaya hazırlanıyor. Fenerbahçe, Brezilyalı sol stoper Lucas Beraldo için harekete geçti. Kanarya, PSG’ye satın alma opsiyonuyla kiralama teklifi sundu. 22 yaşındaki savunma-cı, Fener’e yeşil ışık yakarken iki kulüp arasında opsiyon maddeleri üzerinde pazarlıklar sürüyor.