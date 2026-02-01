Jeffrey Epstein skandalına ilişkin kamuoyuna açıklanan yeni belgeler dünya çapında geniş yankı uyandırırken, tartışmalar Türkiye’de de gündeme taşındı. Ünlü şarkıcı Gülben Ergen’in sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım, dosyada adı geçtiği öne sürülen Türk isimlere yönelik merakı ve tartışmayı yeniden alevlendirdi.

KESİN HÜKÜM İÇERMİYOR

ABD’de yayımlanan belgelerde, Epstein ile bağlantılı olduğu iddia edilen kişi ve çevrelere dair çeşitli ifadelerin yer aldığı belirtiliyor.

Dosyalarda geçen isimlerin önemli bir bölümünün tanık anlatımları, temas kayıtları ve iddialar çerçevesinde anıldığına dikkat çekilirken, uzmanlar bu bilgilerin doğrudan bir suçlama ya da kesin hüküm anlamına gelmediğinin özellikle altını çiziyor.

GÜLBEN ERGEN'DEN ÇAĞRI

Gülben Ergen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Epstein dosyalarının basit bir magazin konusu olmadığını, küresel ölçekte bir insanlık suçunu temsil ettiğini vurguladı. Ergen paylaşımında, “Epstein dosyasında ismi geçen Türkleri güvenilir kaynaklardan öğrenmek istiyoruz. Dünyanın utancı” ifadelerine yer verdi.

Sanatçının bu açıklaması kısa sürede çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşıldı ve sosyal medyada geniş bir tartışma başlattı.