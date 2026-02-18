Son günlerde “Ailem” adlı dizinin ikinci sezonunda başrol oynayacağı ve projenin TRT’nin dijital platformu Tabii’de yayınlanacağı yönündeki iddialarla gündeme gelen Gülben Ergen, katıldığı bir davette basın mensuplarının sorularını cevapladı.

TRT: DİZİDE GÜLBEN ERGEN YER ALMIYOR

Sosyal medyada hızla yayılan iddiaların ardından TRT’nin resmi X hesabından yapılan açıklamada, yayın planlamasında Ergen’in başrolünde yer aldığı “Ailem” adlı bir dizi ya da herhangi bir proje bulunmadığı bildirildi. Açıklamada, söz konusu iddiaların asılsız olduğu vurgulandı.

Tüm bu gelişmelerin ardından davette görüntülenen Ergen’e “Ailem” dizisiyle ilgili soru yöneltildi. Ergen’in konuyla ilgili yorum yapmadan röportajı sonlandırdığı görüldü.

BAKANLIĞIN TANITIMINDA YER ALMIŞTI

Öte yandan, sanatçının daha önce bakanlık talebiyle projede yer aldığı ve bu nedenle çeşitli tepkilerle karşılaştığı iddiaları da gündeme gelmişti.

Dizinin akıbetine ilişkin belirsizlik sürerken, gözler hem Ergen’den hem de resmi kurumlardan yapılabilecek yeni açıklamalara çevrildi.