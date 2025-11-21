Gazeteci Erhan Çelik, boşanma sürecinde olduğu eşi Özlem Gültekin Çelik’e tehditte bulunduğu ve saçını yolarak kafasını aracın camına vurduğu iddialarıyla İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıktı. Hakkında 2 yıl 3 aydan 5 yıl 3 aya kadar hapis cezası isteniyor.

Duruşmada suçlamaları reddeden Çelik, yazılı savunma sunarak dijital materyallerin uzman bilirkişi tarafından incelenmesini talep etti. İddianamede, müştekinin doktor raporu olmamasına rağmen tanık beyanları ve olay sonrası şüphelinin kamera kayıtlarını gizlemeye yönelik eylemleri dikkate alınarak, Çelik’in zincirleme şekilde “kadına karşı tehdit” ve “kadına karşı basit yaralama” suçlarını işlediği belirtiliyor.

Özlem Gültekin Çelik’in avukatı, deliller, görüntü kayıtları ve yazışmaları İzmir’deki dosyaya sunacaklarını belirterek şikayetlerinin devam ettiğini ifade etti. Duruşmanın ardından Erhan Çelik adliyeden ayrıldı.

Erhan Çelik'le 2014 yılında Gülben Ergen ile evlenmişti. Çiftin evlilikleri olaylı bir şekilde sona ermişti. Gülben Ergen ile Erhan Çelik arasındaki ‘kişiler arasındaki haberleşmenin gizliliğini alenen ifşa etme’ ve ‘gizliliğin ihlali’ suçlamasıyla başlatılan soruşturma sonucunda Savcılık, Çelik'in 3 yıldan 8 yıla kadar hapisle cezalandırılması talebiyle dava açmıştı.