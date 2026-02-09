Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın istifası sürecinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kendisine küfür ettiğine yönelik açıklamalarının yankıları sürerken Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, konuyla ilgili yorumda bulundu.

Gülben Ergen, geçtiğimiz günlerde kendisini hedef alan Saral'ın "Siyaset edep işidir" açıklamasına yanıt verdi.

Sosyal medyadan açıklama yapan Saral, "Siyaset, edep ve seviye işidir" dedi. Saral, şu ifadeleri kullandı:

"Siyaset, edep ve seviye işidir. Millete hizmet iddiasında bulunan birinin, muhatabına küfür ve hakaretle saldırması; bulunduğu makamın ağırlığını taşıyamadığının açık göstergesidir. Sayın Özgür Özel’in Mesut Özarslan’a yönelik sarf ettiği çirkin ve yakışıksız sözler, siyaseti polemik ve seviyesizlik bataklığına çekme gayretinden başka bir şey değildir.

Bizim medeniyetimizde söz, namustur. Ağızdan çıkan kelam, insanın aynasıdır.

Unutulmasın ki üslubu beyan, aynıyla insan…

Kullandığınız dil, kim olduğunuzu, neyi temsil ettiğinizi ve hangi zihniyeti taşıdığınızı apaçık ortaya koyar."