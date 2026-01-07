Yıllardır attığı her adımla adından söz ettirmeyi başaran Gülben Ergen, yalnızca sahne performansları ve müzik kariyeriyle değil, gündeme dair açık sözlü yorumlarıyla da sık sık konuşuluyor. Sosyal medyayı aktif kullanan isimlerden biri olan Ergen, toplumsal olaylara ilişkin görüşlerini filtresiz bir şekilde paylaşmaktan çekinmiyor.

Türkiye'nin en tanınan sanatçılarından biri olan Gülben Ergen, üç oğluyla kurduğu güçlü bağ, yoğun konser temposu, sahne kombinleri ve paylaşımlarıyla da düzenli olarak magazin gündeminde yer alıyor.

HABERLERİ ELEŞTİRDİ

Ergen'in bu kez gündeme gelme nedeni ise ünlülere yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonlarıyla ilgili yaptığı dikkat çekici açıklama oldu. 8 Ekim 2025’ten bu yana birçok tanınmış ismi kapsayan operasyonlar kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, her geçen gün yeni gözaltı haberleri gelmeye devam ediyor. Son olarak Danla Bilic ve Melisa Döngel gibi isimlerin test sonuçlarının açıklanması, haber siteleri ve sosyal medyada geniş yer buldu.

"ÜNLÜLERİ TOKATLIYORSUNUZ" TEPKİSİ

Bu durumun ardından Gülben Ergen, operasyon haberlerinde sürekli ünlülerin hedef alınmasına tepki gösterdi. "Hep ünlüleri tokatlayın" ifadesini kullanan Ergen, asıl üzerinde durulması gereken konunun bu maddelerin kimler tarafından ve hangi yollarla temin edildiği olduğunu vurguladı.

Sanatçının çıkışı, sosyal medyada kısa sürede gündem olurken, birçok kullanıcı Ergen’in sözlerini "sistemin görünmeyen tarafına dikkat çektiği" diyerek destekledi.