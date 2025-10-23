Sosyal medyanın "Gülen bebek" olarak bildiği ve güler yüzüyle kısa sürede binlerce kişinin sevgisini kazanan Ökkeş bebekten acı haber geldi.
"CZN Burak" olarak bilinen sosyal medya fenomeni Burak Özdemir'in paylaşımıyla tanınan Ökkeş bebek hayatını kaybetti.
Vefat haberini de Özdemir sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.
Ökkeş bebekle bir videosunu paylaşan Özdemir, "Allah rahmet eylesin Ökkeş bebek" ifadesini kullandı.
Vefatın ardından ailesine ve sevenlerine başsağlığı dilekleri sosyal medyada kısa sürede yayıldı.