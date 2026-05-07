Ünlü Adli Tıp uzmanı Prof. Dr. Sevil Atasoy’un dediği gibi “Kusursuz cinayet yoktur. Her katil mutlaka ardında bir iz bırakır. Ve katil mutlaka suç mahalline döner…”

Akıbeti 6 yıl sonra adım adım çözülme yolunda ilerleyen Gülistan Doku dosyasında yeni detaylar, genç kızın tecavüze uğrayıp hamile kaldıktan sonra öldürülmesi ve sonrasında tüm delillerin karartma aşamalarını gözler önüne seriyor. Üstelik bunlar daha kamuya sızanlar.

CASUS UYGULAMA

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ulusal Kriminal Büro’ya gönderilen genç kızın sevgilisi Zainal Abakarov’un telefonunda yapılan incelemede, Zainal’ın Gülistan Doku’nun telefonuna yerleştirdiği takip programı sayesinde genç kızı adım adım takip ettiği ortaya çıktı. Zainal’in Gülistan ortadan kaybedilmeden önceki iki gün olan 4 ve 5 Ocak 2020 tarihlerinde, takip programı sayesinde Gülistan Doku’ya ulaştığı tespit edildi.

Zainal Akhbarov

DELİL YOK EDEN POLİS

Olay sonrası eski Vali Tuncay Sonel tarafından ailesiyle birlikte yerleştirildiği otelde telefonuna Antalya’da el koyan Tunceli’den giden polisler, bilgilerin tamamını gördü. Telefon üzerinde işlem yaparak bu bilgilere ulaştı.

Ancak bu bilgiler gizemli bir şekilde soruşturma dosyasına dahil edilmedi. Üstelik polisler bilgileri Başsavcılıkla paylaşmak yerine Zainal’ın telefonundan da sildi.

Yine Zainal’ın Google Mail hesabının, aynı zamanda Gülistan Doku’nun telefonundaki bütün uygulamalara kayıtlı olduğu da ortaya çıktı. Zainal bu yolla Gülistan’ın her şeyini kontrolb ediyordu.

BİLGİLERİ KİM SİLDİ?

Zainal’in, Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı adli emanetinde bulunan cep telefonundaki veriler yine 1 ve 6 Mayıs 2020 tarihinde özel bir program kullanılarak silindiği belirlendi.

Yine 18 Nisan 2020 günü de adli emanete bulunan Zainal’ın telefonunda bulunan İnstagram şifresi bilinmeyen bir el tarafından değiştirildi ve hesap kalıcı olarak silindi. Örtbaslar böyle sürüp gitti...

Sonel

Vali Sonel’in hackerları

Doku Ailesi’nin avukatı Ali Çimen, kumpasın başındaki isim eski vali Tuncay Sonel’in ilişki içinde olduğu siber çete elemanlarının bazı yazılım programları ile X’te yaptıkları paylaşımların görünürlüğüne müdahale ettiklerini söyledi. Çimen, “Aldığınız dolgun harçlıkların hakkını vermeye devam edin!” dedi.

Yılmaz Delen

İntihar tiyatrosuyla arama

Gülistan’ın Uzunçayır Baraj gölüne atladığı iddiası ile aylarca yüzlerce ekip tarafından arandı. Dönemin Tunceli Emniyet Müdürü Yılmaz Delen Ankara 7. Asliye Ceza Mahkemesine gönderdiği şahitlik ifadesinde Gülistan Doku’nun hiçbir zaman intihar etmediğini bu yönlü bir kanıt olmadığını aileye de intihar ettiğine dair bir söylemlerinin olmadığını belirtti.

Ancak tüm bu bilgilere rağmen Vali Sonel 2 kez baraj boşalttırıp aylarca gölette son teknoloji cihazlarla bir arama kurgusu oluşturdu.

Kurgu fotoğraf

Bir otomobilin iç kamerasından çekildiği söylenen bu fotoğrafta, sadece eli net şekilde görünen kişinin Gülistan olduğu iddia edilmişti. Vali Sonel, bu görüntüyü bahane edip 2 kez baraj boşalttırdı. Aramaların karaya yönlendirilmesini engelledi.

BMW köprüden geçmedi

Vali Sonel oğluna ait BMW marka aracın Gülistan’ın son görüldüğü yerden hiç geçmediğini iddia etmişti. Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, bunu ortaya çıkaran gazeteci Ferit Demir, hakkında Vali adına şahitlik yaptı. Sonrasında aracın gerçekten bölgeden 4 kez geçtiği ortaya çıktı.

Yalan görüntülerle örtbas

Doku ailesi, köprüden “parlak bir cismin düştüğüne” dair 1500 metre uzaklıktan tespit edildiği öne sürülen görüntülerin de gerçeği yansıtmadığını savundu. Son soruşturmalarda bu iddianın “kurgu” olduğunun ortaya çıktığını belirten aile, dosyada böyle bir bulgunun bulunmadığını belirtti. Gülistan’ın köprüde görüldüğünü iddia eden araç içi görüntü, atladığına dair 1500 metre uzaktan çekilmiş belirsiz görüntü kurgunun bir parçası. Vali Sonel bu kurgu bahanesiyle aylarca ekipleri baraj göletine yöneltmiş.