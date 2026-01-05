Okuduğu Munzur Üniversitesi'nin yurdundan ayrıldıktan sonra sırra kadem basan ve 6 yıldır kayıp olan Gülistan Doku'nun annesi Bedriye Doku ile ablası Aygül Doku'nun feryadı yürekleri dağladı.

Gülistan Doku'nun kaybolmasının 6'ıncı yılında son görüldüğü yer olan Sarı Saltuk Viyadüğü'ne gelen anne ve abla, burada sinir krizi geçirdi.

KÖPRÜDEN ATLAMAK İSTEDİ

Anne Bedriye Doku, köprü üzerinde gözyaşlarına hakim olamayarak köprüden atlamak istedi.

Anne Doku’ya çevredekiler güçlükle müdahale ederken, Gülistan Doku’nun ablası Aygül Doku da fenalaştı.

'DAYANACAK GÜCÜM KALMADI'

Çevredekilerin sakinleştirmeye çalıştığı anne Doku adeta feryat etti.

"Artık dayanacak gücüm kalmadı" diyen anne, "Lütfen bize yardım edin. Bizim çığlığımızı artık duyun. Aylarca kızımız bu suda dediler, biz işe gelir gibi her gün bu köprünün başına geldik. Kızım beni aradı, bana ayakkabı, yeğenlerine toka hediye almıştı. Diyarbakır’a gelecekti. Kızım intihar etmedi, bizi kandırdılar. Dağa taşa soruyorum, ‘Gülistan neredesin’ diye. Seni nereye gömdüler?" dedi.

Abla Aygül Doku ise yetkililere seslenerek, "Gülistan, valilik önünde yani Tunceli'nin en güvenli denilen noktasında kaybedildi. Bugün dosyada gelinen aşamada başsavcımız Ebru Cansu çok yoğun bir çalışma yapmaktadır. Kendisine aile olarak sonsuz teşekkür ederiz” dedi.