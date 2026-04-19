Gülistan Doku soruşturması kapsamında ABD’de bulunan şüpheli Umut A.’nın ağabeyi S.A.’nın, Doku ailesinin avukatı ile yaptığı konuşmanın yeni görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde S.A., “Ben çok üstüne gittim Umut'un. Sorguladım. Ben dedim ki ‘Umut nedir bu mevzu?’ Sadece evet, hayır cevapları verdi. Umut, ‘niye öldürmüş? Hamile mi kalmış?’ dedim. Evet, hamile kalmış. Bebeği, aldırmak istememiş. Böyle biraz kaçamak cevapları verdi ama büyük ihtimalle dediğine göre Türkay demiş ki, ‘Kız hamile kaldı. Ben de kafasına sıktım’ Bu kafasına sıktım lafı birkaç defa geçti yani. Büyük ihtimalle tek bir mermi mi sıkıyor? Dediğine göre tek bir mermi sıkıyor. Nerede sıktığını söylemiyor” ifadelerini kullandı.

VALİNİN OĞLU TUTUKLANDI

Bu gelişme sonrası Vali Sonel’in oğlu Mustafa Türkay Sonel dün ‘kasten öldürme’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

‘HAMİLE KALDIĞI VE BEBEĞİ ALDIRMAK İSTEMEDİĞİ BİLGİSİ YANLIŞ’

Gülistan’ın ablası Aygül Doku ise ortaya çıkan bu ses kaydındaki ifadelerin yayılması ve Sonel'in tutuklanması sonrası bir açıklama yaptı. Sonel'in sadece Gülistan'ı öldürme değil aynı zamanda cinsel istismar suçundan da tutuklandığına dikkat çeken Doku açıklamasında, “Mustafa Türkay Sonel, Gülistan’ın rızası dışında cinsel saldırı ve Gülistan’ı öldürme suçundan tutuklanmıştır. Bazı yayın organlarının bunu eksik vermesi suçun eksik işlendiği anlamına gelir. İkincisi Gülistan’ın hamile kaldığı ve bebeği aldırmak istemediği bilgisi yanlıştır. Gülistan bunları şikayet edebilmek için hastaneye gitmiş ve o tahlilleri çıkartmıştır. Zaten bu yüzden o hastane kayıtları silinmiş ve Gülistan kızımız öldürülmüştür. Rızası dışında cinsel istismara maruz kalan bir insan neden bebeği aldırmak istemesin? Lütfen bu konuda daha duyarlı olalım. Gülistan bu tecavüzcülere, bu çeteye direndiği için namusunu korumak için, bunlara boyun eğmediği için zaten bugün aramızda değil” ifadelerini kullandı.