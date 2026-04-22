Tunceli’de üniversite öğrencisi Gülistan Doku’nun kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 14 Nisan’da verdiği gözaltı talimatı kapsamında aralarında kamuoyunda adı sık sık geçen isimlerin de bulunduğu 12 şüpheli tutuklandı.

Tutuklananlar arasında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel, oğlu Mustafa Türkay Sonel ve Gülistan Doku’nun eski erkek arkadaşı Zeinal Abakarov’un da yer aldığı öğrenildi. Soruşturma kapsamında tanık ifadeleri ise dosyaya yeni bir boyut kazandırdı.

'FİZİKSEL TEMAS KURMAYA ÇALIŞIYORDU'

CNN Türk muhabirinin aktardığı bilgilere göre, Gülistan Doku’nun KYK yurdundan arkadaşı ve aynı iş yerinde birlikte çalıştığı M.T., ifadesinde Zeinal Abakarov hakkında dikkat çeken iddialarda bulundu. M.T., Doku ile henüz ilişki yaşamaya başlamadan önce Abakarov’un kendisine yönelik rahatsız edici davranışlar sergilediğini belirterek, “Omzuma dokunuyor, sarılmaya çalışıyordu. Bu davranışlarından dolayı kendisini birkaç kez uyardım” dedi.

'MÜŞTERİLERİN TAVIRLARI RAHATSIZ EDİCİYDİ'

M.T., birlikte çalıştıkları kafede bazı müşterilerin de davranışlarının rahatsızlık yarattığını öne sürdü. Özellikle “üst düzey” olarak nitelendirdiği kişilerin sözlü olmasa da bakışlarıyla tacizde bulunduğunu iddia eden tanık, bu nedenle görünür olmamak için çoğu zaman bulaşıkhanede çalışmayı tercih ettiklerini ifade etti.

'İNTİHAR İHTİMALİNE İNANMIYORUM'

Arkadaşının psikolojik durumuna da değinen M.T., Gülistan Doku’nun intihar etmiş olabileceği yönündeki değerlendirmelere katılmadığını söyledi. Kaybolmadan kısa süre önce yaşanan bir olayı örnek gösteren tanık, “Gripti ve ilaç vermek istedim. İçeriğinde alerji yapabilecek bir madde olabileceği endişesiyle ilacı kabul etmedi. Kendisine zarar verme ihtimalinden bu kadar kaçınan birinin intihar etmesi bana mümkün görünmüyor” ifadelerini kullandı.