Güller ve Günahlar dizisinin setinde başrol oyuncuları Murat Yıldırım ve Cemre Baysel'in başından geçen eğlenceli olay kameralara yansıdı.
Çekimler sırasında senaryo gereği Cemre Baysel'in baygınlık geçirdiği bir sahne canlandırıldı. Partneri Murat Yıldırım'ın, rol gereği Baysel'i kucaklayarak yerden kaldırması planlanıyordu. Ancak çekim esnasında Yıldırım'ın Baysel'i bir türlü kucaklayıp kaldıramaması, setteki herkesi güldürdü.
İkilinin sahnede zorlandığı ve kahkahalara boğulduğu o anlar kısa sürede sosyal medya platformlarına düştü.